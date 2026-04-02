¿A qué hora ver Jesús de Nazaret? Revisa la programación de TVN por Semana Santa
El canal anunció la tradicional emisión del clásico que narra la vida y obra de Jesucristo, entre otras producciones que se transmiten este fin de semana.
Llega la Semana Santa, que de la mano de dos días feriados también configura una programación especial en televisión abierta, liderada por la tradicional emisión de la obra Jesús de Nazaret.
Se trata de una miniserie que en nuestro país acostumbramos a ver de manera continua en formato similar a una película extendida, que es parte de los contenidos religiosos que se emiten en el marco del fin de semana santo.
Al respecto, TVN anunció la transmisión de Jesús de Nazaret durante este viernes 3 de abril, con la primera parte a las 17:00 horas, para continuar desde las 22:30 horas.
Cabe recordar que la emblemática producción data de 1977 y fue protagonizada por el actor británico Robert Powell, bajo la dirección del realizador italiano Franco Zeffirelli.
Programación de Semana Santa 2026
A continuación la programación especial de TVN para la Semana Santa 2026:
Jueves 2 de abril
- 22:45 horas - La Pasión de Cristo (2004)
Viernes 3 de abril
- 09:00 horas - Quo Vadis (1951)
- 12:00 horas - Los 10 Mandamientos (1956), Primera Parte
- 14:30 horas - Los 10 Mandamientos (1956), Segunda PArte
- 17:00 horas - Jesús de Nazaret (1997) - Primera Parte
- 22:30 horas - Jesús de Nazaret (1977) - Segunda Parte
Sábado 4 de abril
- 10:00 horas - Teresa de Los Andes (1989) - Primera Parte
- 14:30 horas - San Pedro (2005)
- 17:45 horas - Los 10 Mandamientos (2006) - Miniserie
- 22:35 horas - Ben-Hur (1959)
Domingo 5 de abril
- 10:00 horas - Teresa de Los Andes (1989) - Segunda Parte
- 14:45 horas - Barrabás (1961)
- 17:15 horas - Espartaco (1960)
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo.
