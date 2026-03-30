Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?
Las jornadas marcadas en el calendario también dan espacio al primer fin de semana largo del año.
Esta semana llegan los próximos días feriados del año, gracias a la siguiente celebración de la Semana Santa 2026.
Si bien la conmemoración religiosa se extiende desde el pasado domingo, son dos las jornadas marcadas en el calendario, correspondientes al Viernes Santo y Sábado Santo.
Además, la particularidad de ambos días es que también configuran en el primer fin de semana largo para este año.
Cuándo es Semana Santa
Los feriados de la Semana Santa corresponde al Viernes Santo del 3 de abril y el Sábado Santo del 4 de abril.
Se debe considerar que ninguna de estas jornadas está catalogada como irrenunciable, por lo que ambos días tienen permitido el funcionamiento habitual del comercio.
En tanto, para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (fin de semana largo)
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.