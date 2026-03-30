Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio? Foto referencial de archivo

Esta semana llegan los próximos días feriados del año, gracias a la siguiente celebración de la Semana Santa 2026.

Si bien la conmemoración religiosa se extiende desde el pasado domingo, son dos las jornadas marcadas en el calendario, correspondientes al Viernes Santo y Sábado Santo.

Además, la particularidad de ambos días es que también configuran en el primer fin de semana largo para este año.

Cuándo es Semana Santa

Los feriados de la Semana Santa corresponde al Viernes Santo del 3 de abril y el Sábado Santo del 4 de abril.

Se debe considerar que ninguna de estas jornadas está catalogada como irrenunciable, por lo que ambos días tienen permitido el funcionamiento habitual del comercio.

En tanto, para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados: