¿Lluvia o sol? El pronóstico del tiempo para Semana Santa en la Región Metropolitana

Este viernes 3 y sábado 4 de abril llegan los primeros feriados del 2026 en Chile, en el marco de la Semana Santa. Será un fin de semana largo, instancia que muchos podrán aprovechar para descansar, salir de la ciudad o hacer paseos en familia. Pero, ¿cómo está el pronóstico del tiempo para estos días?

Aunque ya comenzó el otoño, esta semana en la Región Metropolitana ha sido más parecida al verano, por el calor: en algunos sectores, el termómetro superó los 30 °C, una tendencia que se repetirá durante el fin de semana largo, según anticipa la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Es decir, todavía no llega el frío y la lluvia a la zona central: en cambio, durante los próximos días habrá cielos despejados y altas temperaturas, al menos hasta el domingo 5.

En cambio, más al sur, hay algunos sectores que recibirán lluvias que podrían avanzar un poco hacia el centro.

¿Lluvia o sol? El pronóstico del tiempo para Semana Santa en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Cómo estará el tiempo durante Semana Santa en Chile

Bastante calurosos serán los días feriados para la Región Metropolitana: se estima que las máximas del viernes 3 y sábado 4 rozarán los 30 °C , con cielos despejados desde la mañana hasta la noche. Los sectores interiores serían los más calurosos.

Eso sí, las mínimas estarían cercanas a los 10 °C, por lo que también habrá noches y madrugadas más frescas, propias del otoño.

Recién el domingo 5 habrá un leve descenso en las temperaturas . Para esa jornada, se espera una máxima de 27 °C, con algo de nubosidad para algunos sectores durante la tarde.

De acuerdo a Meteored, el sector más caluroso de la zona central será Los Andes, donde las máximas alcanzarán los 33 °C; le siguen Santiago y Rancagua con 30 °C y, finalmente, Curicó, Talca, Chillán y Los Ángeles tendrán solo 25 °C.

Pero un panorama muy distinto vivirá el sur del país: una baja presión podría transformarse en una baja segregada que, durante el domingo 5 de abril, podría provocar precipitaciones en Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Este fenómeno sería la razón por la que ese mismo día, la zona central tenga temperaturas más frías y un poco más de nubosidad, una inestabilidad leve.