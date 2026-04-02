Por qué España ya no entregará residencias temporales a los venezolanos por razones humanitaria. Foto: archivo.

Las autoridades de España anunciaron que dejarán de conceder residencias temporales por razones humanitarias a quienes provengan de Venezuela.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del gobierno español, Elma Saiz, declaró que la medida empezará a regir a partir de junio .

Según datos oficiales rescatados por El País, desde que se abrió esta puerta específica en 2018, España ha concedido alrededor de 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos.

El periódico español afirma que, en algunos años, representaron más del 95% de todos los permisos por razones humanitarias entregados por el país europeo.

Pese a que las cifras han variado, durante años estuvieron alrededor de 40.000 concesiones anuales. Sin embargo, en 2025 se incrementaron hasta llegar a más de 50.000.

La abogada venezolana residente en Madrid y directora del despacho VCA Firm, Nathaly Alviarez, explicó a CNN que este tipo de autorización se ha entregado durante los últimos ocho años, luego de que en 2018 se determinara una sentencia que reconocía el derecho a acceder a este tipo de residencia a los venezolanos que enfrentaban amenazas en su país por participar en actividades relacionadas con la oposición .

Según la especialista, la residencia temporal por razones humanitarias ha sido considerada como un camino más ágil que otros estipulados en el Reglamento de Extranjería español, ya que requiere de menor documentación en comparación a otros tipos de permisos para vivir en el país.

Por qué España ya no entregará residencias temporales a los venezolanos por razones humanitarias. Foto: archivo. Jose Cabezas

Qué pasará con los venezolanos que desean obtener permisos de residencia en España

En una entrevista con la estatal Radio Nacional de España (RNE), Saiz declaró que, una vez que entre en vigencia la medida, los venezolanos que deseen residir en el país europeo podrán hacer solicitudes para otros tipos de permisos de residencia .

“Esta es una cuestión importante no de fondo, sino de formas”, enfatizó la vocera.

Fuentes gubernamentales citadas por El País reiteraron dicho punto y destacaron que “las razones humanitarias de venezolanos o de cualquier otra nacionalidad se tramitarían por un nuevo cauce”.

Alviarez explicó que los venezolanos que deseen llegar a España a partir de junio deberán cumplir los requisitos específicos de cada permiso de residencia , ya sea con los expuestos en el reglamento general de extranjería, “o bien las residencias que se establecen para casos particulares económicos, como por ejemplo residencias por razones económicas como son los nómadas digitales, emprendimientos o trabajadores altamente cualificados”.

En sus palabras, la medida sugiere que “España está reconociendo que ya la situación de los venezolanos se ha equiparado al resto del mundo, que no hay ninguna situación excepcional que haya que proteger en Venezuela”.