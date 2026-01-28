Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según reportes. Foto: archivo.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero, la administración del presidente Donald Trump planifica un establecimiento permanente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el país sudamericano.

Según aseguraron fuentes con conocimiento de la planificación a CNN, las conversaciones entre la agencia y el Departamento de Estado se han enfocado en cómo será la presencia estadounidense en el país , que actualmente es liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Tales planes han considerado tanto el corto como el largo plazo, de acuerdo a las informaciones reunidas por el citado medio.

Y aunque se tiene previsto que el Departamento de Estado tenga la principal presencia diplomática a largo plazo en Venezuela, se espera que Washington dependa en gran medida de la agencia para iniciar el proceso de establecimiento estadounidense.

Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según reportes. Foto: archivo.

Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela, según reportes

Una de las fuentes con conocimiento de la planificación afirmó a CNN que los objetivos a corto plazo de la CIA en Venezuela consideran preparar las condiciones para las gestiones diplomáticas estadounidenses, además de entregar seguridad .

De esta manera, los funcionarios estadounidenses podrían operar desde un espacio de la agencia antes de la apertura de una embajada oficial .

Aquello, de acuerdo a la fuente, contribuiría a que puedan empezar a tener contacto informal con miembros del gobierno venezolano, líderes de la oposición y terceros que puedan representar una amenaza.

Según afirmó un exfuncionario estadounidense que interactuó con sus homólogos venezolanos, “establecer un anexo es la prioridad número uno”.

“Antes de los canales diplomáticos, el anexo puede ayudar a establecer canales de enlace con la inteligencia venezolana, lo que permitirá conversaciones que los diplomáticos no pueden tener ”, agregó.

Otra fuente con conocimiento de la planificación dijo al citado medio que es probable que la CIA se encargue de informar a los funcionarios venezolanos sobre inteligencia estadounidense relevante relacionada a los adversarios de Washington y sus lazos en Venezuela.

“Si se va a informar a Venezuela sobre las preocupaciones respecto a China , Rusia e Irán , no sería el Departamento de Estado quien lo hiciera. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI) tendría que decidir qué información desclasificar para compartir, y luego los agentes de inteligencia se encargarían de la presentación” , comentó.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el citado medio, en los meses previos al operativo de las fuerzas estadounidenses para capturar a Maduro en Caracas, la CIA desplegó a un pequeño grupo de agentes en Venezuela para rastrear sus hábitos, ubicaciones y movimientos frecuentes.

Afirmaron que las labores de los agentes, que llegaron al país en agosto del año pasado, contribuyeron al éxito de la operación de principios de este año.

Una fuente con conocimiento del operativo aseguró a CNN que una fuente de la CIA que operaba dentro del régimen chavista ayudó a Estados Unidos a rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de la captura .

Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según reportes. Foto: archivo.

Ahora, la CIA busca ejercer la influencia de Estados Unidos dentro de Venezuela y evaluar el desempeño de Rodríguez .

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto advertir a Caracas que Washington está dispuesto a recurrir a opciones militares si la mandataria encargada no cumple con sus demandas, según un discurso preparado para este miércoles al que tuvo acceso Bloomberg.

Sin embargo, esperan evitar ese escenario, según se lee en el documento.

La semana pasada, Estados Unidos anunció a la diplomática Laura Dogu para dirigir la Unidad de Asuntos Venezolanos.

Los funcionarios estadounidenses con conocimiento de la planificación dijeron que todavía se espera que la administración Trump defina sus objetivos generales en relación a Venezuela .

Comentaron que si bien planean establecer una presencia en el país, los planes a largo plazo serán definidos más adelante .

Hasta el momento, tampoco se tiene una fecha para la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas , agregaron las fuentes consultadas por CNN.

Cuando el citado medio se contactó con la CIA para solicitar comentarios, la agencia declinó hacer declaraciones.