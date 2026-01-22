Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

Laura F. Dogu fue designada como nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela.

En otro paso hacia la restauración de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, el Departamento de Estado norteamericano designó este jueves a Laura F. Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en el país.

Se trata de la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador. La designación de Dogu es asimismo el mayor vuelco en las relaciones entre Washington y Caracas, interrumpidas desde 2019.

La información sobre su designación aparece ya en la página web oficial de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela (que opera desde Bogotá, Colombia), y ha sido confirmada por fuentes diplomáticas a agencias internacionales.

Según AFP, Washington y Caracas transitan una proceso de reanudación “gradual” de sus relaciones en la Venezuela pos-Maduro. Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada. Entre ellos John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal.

De abrirse nuevamente la Embajada de EE.UU. en Venezuela prontamente, Dogu sería la titular, tras haberse cerrado la legación en 2019. Desde el año 2002, cuando culminó su misión de dos años la embajadora Donna Jean Hrinak, no había una mujer al frente de la diplomacia estadounidense en Venezuela, recordó el medio Efecto Cocuyo.

Laura Farnsworth Dogu, de 62 años, es una diplomática de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos desde 1991, con el rango de Ministra de Carrera. Cuenta con una amplia trayectoria en la región latinoamericana: fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua (2015-2018), durante un período de intensas protestas cívicas, y en Honduras (2022-2025), donde impulsó temas de seguridad, lucha contra el crimen organizado y derechos humanos.

Previamente ocupó cargos clave como subjefa de misión en la Embajada en México, donde manejó las diferentes facetas de la compleja relación entre EE.UU. y México, que involucra a casi todas las agencias del gobierno estadounidense. Asimismo, se desempeñó como cónsul general en Ciudad Juárez, y ocupó puestos en Turquía, Egipto y El Salvador.

También ha servido en Washington como asesora de política exterior del Jefe de Estado Mayor del Ejército de EE.UU. y como directora adjunta de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes en el FBI, un grupo interinstitucional de fuerzas de aplicación de la ley, diplomáticos, militares y expertos de inteligencia responsables para la recuperación de estadounidenses retenidos como rehenes en el extranjero.

Sus asignaciones en Washington, en el Departamento de Estado, incluyeron cargos como Directora Ejecutiva Adjunta de la Oficina de Asuntos Consulares y Oficial de Vigilancia del Centro de Operaciones.

Habla español, turco y árabe, y es autora de libros sobre finanzas personales e inversión.

Efecto Cocuyo destaca que Dogu ha sido una “figura controvertida” para la izquierda latinoamericana, incluyendo el chavismo, debido a sus críticas directas durante su gestión en Honduras. En agosto de 2024, expresó preocupación por una reunión entre altos funcionarios hondureños (incluyendo el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto) y figuras venezolanas vinculadas al narcotráfico, calificándola de “decepcionante” y “sorprendente”.

Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción del entonces gobernante Nicolás Maduro, quien la llamó “irresponsable, farsante y sinvergüenza” por supuesta injerencia.

Dogu también ha cuestionado la legitimidad de procesos electorales en Venezuela, señalando que la manipulación de votos erosiona la confianza internacional y requiere respuestas coordinadas de la comunidad global.

“Sus posturas alineadas con la política estadounidense de presión sobre temas de democracia, narcotráfico y derechos humanos la convirtieron en una voz crítica contra el régimen de Maduro”, señala el medio venezolano.