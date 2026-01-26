Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses utilizaron un “arma secreta” en el operativo para capturar al otrora líder de Venezuela, Nicolás Maduro.

Días después de la ofensiva realizada en Caracas la madrugada del 3 de enero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X los comentarios de un supuesto guardia de seguridad venezolano, quien aseguró que las tropas estadounidenses “lanzaron algo” durante la operación.

Lo describió como “una onda sonora muy intensa” .

“De repente, sentí como si mi cabeza explotara por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos” , se lee en el post reposteado por Leavitt.

Aquel testimonio no ha podido ser verificado hasta el momento. Sin embargo, el mandatario se refirió brevemente a la supuesta “arma secreta” en una entrevista con el New York Post, la cual fue publicada el 24 de enero.

Stop what you are doing and read this…

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/v9OsbdLn1q — Karoline Leavitt (@PressSec) January 10, 2026

Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro

Trump afirmó que “el desconcertador” (“ discombobulator ”, en inglés) fue esencial para la operación que permitió arrestar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su propio país, bajo cargos federales relacionados a drogas y armas.

Durante la entrevista en el Despacho Oval, según el citado periódico, el presidente se jactó de que esta arma “hizo que el equipo (enemigo) no funcionara” cuando los helicópteros estadounidenses sobrevolaron Caracas la madrugada del 3 de enero.

Aunque Trump reveló el nombre de la supuesta arma, enfatizó: “No tengo permitido hablar de eso” .

“Me encantaría”, añadió el mandatario, antes de asegurar que fue utilizada en la operación .

Aludiendo a los sistemas de defensa de Caracas, afirmó: “Nunca despegaron sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca despegaron. Entramos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros” .

Pese a las recientes declaraciones del mandatario, un alto funcionario estadounidense consultado por CNN comentó que es probable que Trump esté confundiendo distintas herramientas utilizadas por el Ejército de Estados Unidos con una única arma .

Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela. Foto: archivo.

Detalló, bajo condición de anonimato, que las fuerzas estadounidenses utilizaron durante la operación herramientas cibernéticas para desactivar los sistemas de alerta temprana y otras defensas, así como sistemas acústicos para desorientar al personal en tierra .

El Ejército de Estados Unidos también posee desde hace años el llamado Sistema de Negación Activa (Active Denial System, o ADS, por sus siglas en inglés).

Se trata de un rayo de calor que utiliza energía dirigida y pulsada. Al ser desplegada, esta arma no letal dispara un rayo invisible de ondas electromagnéticas, el cual penetra la piel humana y genera una sensación de calor que hace que las personas se alejen.

De acuerdo a las informaciones reunidas por el citado medio, tiene un alcance de poco más de medio kilómetro.

No obstante, hasta el momento, no se tiene claridad sobre si fue utilizada en la operación para capturar a Maduro.