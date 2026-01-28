“Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una autoritaria advertencia contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al afirmar que su país está preparado para “usar la fuerza” si ella no coopera con las autoridades estadounidenses en la implementación de los objetivos estratégicos de Washington en la región.

La declaración forma parte de un discurso preparado para este miércoles ante el Senado de la nación norteamericana, al que tuvo acceso la agencia Bloomberg y otros medios internacionales.

Según el texto, Rubio explicó que, aunque esperan que este recurso no sea necesario, “no rehuiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio” si los métodos diplomáticos y otras presiones no logran la cooperación esperada por parte del gobierno venezolano.

Amenazas tras la captura de Maduro

De igual modo, la autoridad recordó que Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero, está al tanto del destino del exmandatario y de las consecuencias de no alinearse con las demandas de Washington.

“ Conoce muy bien el destino de Maduro ”, señala parte de la declaración filtrada, refiriéndose a Delcy Rodríguez.

En sus declaraciones preparadas, el jefe de la diplomacia estadounidense también destacó que la presidenta interina se ha comprometido públicamente a abrir el sector energético venezolano a empresas de EE. UU., ofrecerles acceso preferente a la producción de petróleo y usar las divisas derivadas de esas ventas para comprar productos estadounidenses.

Sin embargo, Rubio advirtió que la cooperación hasta ahora debe ser verificada y consolidada, y que Estados Unidos supervisará de cerca la implementación de esos compromisos.

La comparecencia de Rubio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas intensas, donde algunos legisladores han cuestionado el uso de la fuerza por parte de la administración estadounidense sin el consenso pleno del Congreso.

Cabe recordar que la intervención de inicios de mes generó además debate sobre si la captura de Maduro fue una acción militar justificada o una operación que eludió controles institucionales.

Venezuela rechaza injerencia

Las advertencias de Rubio se dan luego de que Rodríguez declarara a principios de esta semana que Venezuela “ya ha tenido suficiente” de la injerencia de Estados Unidos, afirmando que su país no aceptará órdenes externas.

delcy-rodriguez

Esta postura coincide con pronunciamientos previos de funcionarios venezolanos que han denunciado la intervención estadounidense como una violación de la soberanía, especialmente tras la operación que resultó en la caída de Maduro.

Aunque EE.UU. sostiene que la presión busca asegurar la estabilidad y el respeto a la ley -y que esperan evitar recurrir a la fuerza-, la advertencia de Rubio da cuenta de la intensidad de las tensiones entre Washington y el gobierno interino de Caracas, evidenciando un punto crítico en las relaciones entre ambos países.