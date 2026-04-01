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    Cómo fue la reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU

    Tras el encuentro en Washington con el representante de la administración Trump, la líder opositora aseguró a los ciudadanos de su país que “se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fue la reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU

    La líder opositora al régimen chavista en Venezuela, María Corina Machado, se reunió este martes 31 de marzo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

    A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la ganadora del Premio Nobel de la Paz calificó el encuentro como “excelente” y agradeció por “su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos”.

    “¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!”, escribió en el post, que acompañó con una fotografía suya junto a Rubio.

    Machado se ha reunido tanto con Rubio como con el presidente Donald Trump en los últimos meses. Antes de la instancia de este martes, su último encuentro con el secretario de Estado había sido a finales de enero.

    Cabe recordar que, durante la madrugada del pasado 3 de enero, Estados Unidos realizó una ofensiva militar en Caracas, la cual permitió el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    El otrora líder del régimen chavista y su cónyuge actualmente se encuentran recluidos en el país norteamericano, en donde enfrentan cargos por delitos de narcotráfico y armas, los cuales han rechazado y sobre los que se han declarado inocentes.

    Tras el derrocamiento de Maduro por parte de Washington, la ahora ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue designada como presidenta encargada.

    Cómo fue la reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU CABILDO DE TENERIFE

    Qué se sabe de la reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU

    El equipo de comunicaciones de Machado declaró en un comunicado revisado por CNN que la reunión de este martes fue “muy positiva”.

    Enfatizó que la líder opositora está agradecida con Rubio por “la oportunidad de discutir y avanzar sobre la consolidación de una transición” que lleve a una elección y “garantice el pleno ejercicio” de los derechos de los venezolanos.

    Según el comunicado, Machado y Rubio coincidieron en que los ciudadanos de Venezuela quieren vivir en democracia y con Estado de Derecho.

    También estuvieron de acuerdo en que “el día del regreso” de Machado a su país “será muy pronto”.

    La líder opositora venezolana ha reiterado que tiene la intención de volver a Venezuela, tras haber escapado en diciembre de 2025 para recibir el Nobel de la Paz en Noruega.

    Aquello se dio después de que pasara un año escondida del régimen entonces liderado por Maduro, para así evitar ser arrestada.

    Hasta el momento, ni el Departamento de Estado de la administración Trump ni Rubio se han referido públicamente a la reunión de este martes entre el secretario y Machado.

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