SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Un día después de que divulgaran su primer mensaje desde la prisión en la que se encuentran recluidos en Nueva York, Maduro y su esposa compartieron una misiva con motivo del “domingo de ramos”, según afirmaron.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU. Foto: archivo.

    A más de tres meses desde que fue derrocado por un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, el exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, compartió su primer mensaje desde la cárcel en la que se encuentra recluido en Nueva York.

    El mensaje fue difundido por su cuenta oficial de X este sábado 28 de marzo. Y, un día después, compartió una carta con motivo del “domingo de ramos”.

    Ambos comunicados fueron firmados por Maduro y su esposa, Cilia Flores, quien también se encuentra detenida en territorio estadounidense.

    En el mensaje difundido este sábado, escribieron: “Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”.

    “Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien”, agregaron, para luego agradecer a quienes les han manifestado su apoyo.

    Cabe recordar que Maduro y Flores fueron detenidos en Caracas la madrugada del pasado 3 de enero, luego de que las fuerzas estadounidenses realizaran un operativo en el país sudamericano.

    Ambos enfrentan cargos por delitos de narcotráfico y armas, los cuales han rechazado y sobre los que se han declarado inocentes.

    Tras la detención de Maduro, la ahora ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue designada como presidenta encargada.

    En la carta difundida el domingo, el otrora líder del régimen chavista y su esposa pidieron “reconciliación” y “paz” para Venezuela.

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU. Foto: archivo.

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en Estados Unidos

    La misiva de Maduro y Flores fue difundida por la cuenta de Instagram del hijo del exmandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra, con motivo del “domingo de ramos”, según afirmaron.

    “Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz”, se lee en la carta.

    Tras atribuir una serie de citas a la Biblia, Maduro y Flores sentenciaron: “Que haya unión nacional, reencuentro entre todos y todas, reconciliación sincera y paz con justicia para nuestra patria”.

    Luego de su primera audiencia judicial en Nueva York, instancia en la que se declararon inocentes el pasado 5 de enero, este jueves tuvieron su segunda audiencia.

    En dicha oportunidad, sus abogados insistieron en su moción de que se desestime el caso. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por las autoridades estadounidenses.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaNicolás MaduroMaduroCilia FloresCaracasChavismoDelcy RodríguezNicolás Maduro GuerraMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    Reportes de operaciones financieras sospechosas suben 25% en 2025 y marcan récord

    Recorte de Seguridad disminuiría un 64% el presupuesto de las policías en el Plan Contra el Crimen Organizado

    Lo más leído

    1.
    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2.
    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    3.
    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    4.
    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    5.
    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte
    Chile

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte

    Recorte de Seguridad disminuiría un 64% el presupuesto de las policías en el Plan Contra el Crimen Organizado

    Alza de los combustibles: La Moneda evita comprometer nuevas medidas, pese a presión oficialista

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto
    Negocios

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    Reportes de operaciones financieras sospechosas suben 25% en 2025 y marcan récord

    Hermann González: “Si el conflicto se acaba durante abril, la economía chilena puede sortear exitosamente sus efectos”

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU
    Tendencias

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Nicolás Córdova pide calma tras la caída contra Nueva Zelanda: “La derrota duele, pero sirve para crecer”
    El Deportivo

    Nicolás Córdova pide calma tras la caída contra Nueva Zelanda: “La derrota duele, pero sirve para crecer”

    La Roja de Nicolás Córdova sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda

    El millonario premio de consuelo que recibe La Jaula Bahamondes pese a perder en el UFC Fight Night de Seattle

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción
    Cultura y entretención

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”
    Mundo

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    Los hutíes se activan en la guerra: ¿será la tormenta perfecta para el candado al comercio global?

    Rusia expulsa a un diplomático de la Embajada de Reino Unido acusado de espionaje

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico