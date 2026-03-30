Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU. Foto: archivo.

A más de tres meses desde que fue derrocado por un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, el exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, compartió su primer mensaje desde la cárcel en la que se encuentra recluido en Nueva York.

El mensaje fue difundido por su cuenta oficial de X este sábado 28 de marzo. Y, un día después, compartió una carta con motivo del “domingo de ramos” .

Ambos comunicados fueron firmados por Maduro y su esposa, Cilia Flores , quien también se encuentra detenida en territorio estadounidense.

En el mensaje difundido este sábado, escribieron: “Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”.

“Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien”, agregaron, para luego agradecer a quienes les han manifestado su apoyo.

Cabe recordar que Maduro y Flores fueron detenidos en Caracas la madrugada del pasado 3 de enero, luego de que las fuerzas estadounidenses realizaran un operativo en el país sudamericano.

Ambos enfrentan cargos por delitos de narcotráfico y armas, los cuales han rechazado y sobre los que se han declarado inocentes .

Tras la detención de Maduro, la ahora ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue designada como presidenta encargada.

En la carta difundida el domingo, el otrora líder del régimen chavista y su esposa pidieron “reconciliación” y “paz” para Venezuela.

Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU. Foto: archivo.

Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en Estados Unidos

La misiva de Maduro y Flores fue difundida por la cuenta de Instagram del hijo del exmandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra, con motivo del “domingo de ramos”, según afirmaron.

“Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz” , se lee en la carta.

Tras atribuir una serie de citas a la Biblia, Maduro y Flores sentenciaron: “Que haya unión nacional, reencuentro entre todos y todas, reconciliación sincera y paz con justicia para nuestra patria” .

Luego de su primera audiencia judicial en Nueva York, instancia en la que se declararon inocentes el pasado 5 de enero, este jueves tuvieron su segunda audiencia.