    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Acusado por Estados Unidos de lavado de dinero y de operar una red de corrupción ligada al chavismo, Saab fue detenido en Caracas y podría ser extraditado en los próximos días.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Quién es Alex Saab, el "testaferro" de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos.

    El empresario colombiano-venezolano Alex Saab, considerado por Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros del chavismo y señalado como “testaferro” de Nicolás Maduro, fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Caracas.

    La captura se produjo en el marco de un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el FBI, según informaron medios colombianos y agencias internacionales.

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Detalles de la captura

    De acuerdo con Caracol Radio, la captura se produjo cerca de las 2:30 de la mañana en la urbanización Cerro Verde, en el sureste de la capital venezolana.

    La agencia Reuters confirmó la operación a través de una fuente anónima de las autoridades estadounidenses, que señaló además que se espera una eventual extradición de Saab a Estados Unidos en los próximos días.

    Saab había sido removido a inicios de enero de su cargo como ministro de Industria y Producción Nacional, en el marco de un reacomodo del gabinete realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    Esto luego de la salida forzada del poder de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero.

    En el mismo operativo fue detenido el empresario Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y vinculado a causas judiciales en Estados Unidos.

    Ambos habrían sido trasladados a la cárcel del Helicoide, mientras se esperan definiciones sobre los cargos que enfrentan y su eventual traslado a territorio estadounidense.

    ¿Quién es Alex Saab?

    Nacido el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia, Alex Saab inició sus actividades empresariales en el sector de la construcción y, con el paso de los años, se convirtió en una figura clave dentro del engranaje económico del chavismo.

    Según información recogida por CNN, Saab fue uno de los principales proveedores del programa de alimentos subsidiados CLAP y logró acuerdos con empresas de distintos países para abastecer ese plan, que entregaba comida a bajo precio a la población más vulnerable.

    Quién es Alex Saab, el "testaferro" de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos.

    ¿De qué se acusa a Saab?

    “Según Washington, Alex Saab aprovechó el control cambiario vigente en Venezuela para obtener dólares subsidiados mediante documentos de importación falsos y fraudulentos para artículos y materiales de construcción que nunca llegaron al país, mediante sobornos a funcionarios venezolanos con dinero depositado en cuentas bancarias de EE.UU.”, describe CNN en Español.

    El Departamento del Tesoro de EE.UU. lo sancionó por estos delitos y también lo acusó de liderar una vasta red de corrupción que involucraba sobreprecios en las cajas de alimentos subsidiadas por el Gobierno de Venezuela.

    Su nombre saltó a la escena internacional en junio de 2020, cuando fue detenido en Cabo Verde mientras su avión realizaba una escala técnica en un vuelo entre Venezuela e Irán.

    Estados Unidos solicitó su extradición, que se concretó en octubre de 2021, pese a los esfuerzos diplomáticos del gobierno venezolano, que sostenía que Saab gozaba de inmunidad diplomática como “enviado especial” en misiones humanitarias.

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos. Foto: AP

    Tras permanecer casi dos años detenido en Estados Unidos, Saab fue liberado en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros acordado entre el gobierno de Maduro y la administración de Joe Biden, en el marco de los Acuerdos de Barbados.

    A su regreso a Venezuela, fue incorporado al Ejecutivo y asumió cargos en el área económica, primero en importaciones y exportaciones y luego como ministro de Industria, hasta que fue removido en enero de este año y ahora, capturado.

