    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    “Que lo juzgue un tribunal venezolano”, agregó el presidente de Colombia días antes de juntarse con su par estadounidense.

    Antonio Alburquerque
    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: "Deben devolver a Maduro". Foto: PRESIDENCIA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

    Horas después de que Estados Unidos le otorgara un permiso temporal para viajar a Washington y reunirse con Donald Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, retomó un discurso crítico contra el líder estadounidense, según informó El País.

    El mandatario de izquierda lanzó sus nuevas críticas este martes durante un acto público en el centro de Bogotá, donde anunció un proyecto para revitalizar el Hospital San Juan de Dios.

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”. Foto: archivo.

    “Deben devolver a Maduro”

    En ese contexto, Petro volvió a cuestionar la política exterior de Trump y su rol en Venezuela. “Deben devolver a Maduro, y que lo juzgue un tribunal venezolano”, afirmó Petro, en referencia a Nicolás Maduro.

    Según El País, el discurso fue más allá y derivó en comparaciones históricas de alto voltaje.

    Petro comparó la intervención estadounidense en Venezuela con uno de los episodios más crudos de la Guerra Civil Española.

    “Hitler fue a bombardear, tal cual Caracas, en Gernika”, dijo, antes de acusar a Trump de “hundir el derecho internacional a punta de misiles”.

    Petro sube en popularidad

    Las declaraciones contrastan con el contexto político que atraviesa el presidente colombiano, quien se encuentra a seis meses del final de su mandato y vive un repunte en su aprobación ciudadana.

    De acuerdo con sondeos citados por el medio español, su respaldo ha pasado de entre un 30% y 35% el año pasado a cerca de un 45% a inicios de 2026.

    “En encuestas dicen que si hubiera reelección (…) sería sobrado presidente de Colombia. De lejos, lejos… yo creo que en primera vuelta”, afirmó Petro al inicio de su intervención.

    Durante casi tres horas, el mandatario abordó una amplia gama de temas, desde anécdotas personales hasta críticas culturales y políticas, en un tono que El País describe como desinhibido y provocador.

    En uno de los pasajes más duros contra Estados Unidos, sostuvo que “los colombianos que van a Estados Unidos van como esclavos” y concluyó que “siempre será mejor vivir en Colombia que en Estados Unidos”.

    La reunión con Donald Trump

    Petro también se refirió al próximo encuentro con Trump, al que calificó como “una reunión clave, fundamental y determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”.

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: "Deben devolver a Maduro"

    No obstante, admitió que teme ser blanco de ataques. Incluso relató que, ante una eventual amenaza, había preparado un discurso inspirado en la figura de Salvador Allende y su muerte en el Palacio de La Moneda en 1973.

    El trasfondo de la visita a Washington incluye un episodio personal: en septiembre pasado, el gobierno de Trump le retiró la visa tras una protesta en favor de Palestina en Nueva York.

    Ahora, el permiso otorgado es puntual, por cinco días, algo que Petro abordó con ironía. “Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner: ¿para qué me quitan si me la vuelven a dar?”, comentó.

    Pese a las críticas, Petro aseguró que con Trump “hay que hablar de tú a tú, y no pensando que soy un sirviente”, y reconoció coincidencias puntuales, como en la lucha contra el narcotráfico.

