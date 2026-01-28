SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    La detención se produjo luego de que agentes federales persiguieran el vehículo del padre, en un operativo que concluyó con el arresto de ambos.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos. Foto: CNN

    Una niña de 2 años fue puesta bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) junto a su padre el jueves pasado en Minneapolis.

    El operativo ha generado la indignación pública y también cuestionamientos legales.

    La menor fue trasladada en avión a Texas pese a existir una orden judicial que exigía su liberación inmediata, antes de ser devuelta a su madre la tarde del viernes, según información de CNN.

    De acuerdo con la abogada de la familia, Kira Kelley, la niña fue detenida junto a su padre, Elvis Tipan-Echeverria, ciudadano ecuatoriano que permanece bajo custodia federal.

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos. Foto: Referencial

    El operativo del ICE

    Ambos fueron inicialmente retenidos en una instalación federal en Minneapolis, identificada por los abogados como el edificio federal Whipple.

    La detención ocurrió tras una persecución vehicular realizada por agentes en lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió como una “operación de cumplimiento selectivo”.

    La menor, identificada en documentos judiciales solo como C.R.T.V., también es ciudadana de Ecuador.

    Según la defensa, la niña ha vivido en Minneapolis desde que llegó a Estados Unidos siendo recién nacida y mantiene una solicitud de asilo pendiente.

    El operativo ocurrió cuando padre e hija regresaban a su casa desde una tienda.

    La declaración jurada presentada por la abogada señala que agentes de ICE ingresaron al patio trasero y al área de entrada de la vivienda sin una orden judicial.

    En ese contexto, uno de los agentes habría roto el vidrio de una de las ventanas del vehículo mientras la niña se encontraba en su interior.

    El DHS sostuvo que Tipan-Echeverria conducía “de manera errática con una niña dentro del vehículo” y que se negó en varias ocasiones a cumplir órdenes para abrir la puerta o bajar la ventanilla.

    Sin embargo, la familia cuestiona esta versión y asegura que el padre intentó entregar a la niña a su madre, quien se encontraba cerca, pero que los agentes no lo permitieron.

    Videos difundidos del momento muestran a decenas de personas rodeando a agentes federales armados y enmascarados, mientras se escuchan gritos alertando que se llevaban a una niña.

    El DHS afirmó que unas 120 personas bloquearon la salida de los agentes y que algunos manifestantes lanzaron objetos, lo que llevó al uso de medidas de control de multitudes.

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos Keith J. Gardner

    La liberación de la niña

    El caso dio un giro judicial esa misma noche del jueves. Un tribunal federal ordenó la liberación inmediata de la menor y determinó que “el riesgo de un daño irreparable al mantener a la niña bajo custodia (…) es abrumador”.

    Pese a ello, padre e hija abordaron un vuelo comercial a Texas alrededor de las 20:30 horas, minutos después de que se emitiera una orden para impedir su traslado fuera de Minnesota, según la defensa.

    Finalmente, ICE devolvió a la niña a Minnesota el viernes por la tarde y fue entregada a su madre.

    “La niña ya no está detenida desde esta tarde y se está recuperando de esta terrible experiencia”, dijo Kelley a CNN.

    El padre, en tanto, continúa bajo custodia, aunque un tribunal federal prohibió su traslado fuera del estado mientras continúan los procedimientos judiciales.

    Lee también:

    Más sobre:ICEEstados UnidosNiñaDetenciónInmigraciónMinneapolisEE.UU.EcuadorAduanasTendenciasMundoInternacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Campaña de Desafío Levantemos Chile por incendios ha recaudado 10% de la meta y ya inició entrega de ayudas

    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025
    Negocios

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025

    El dólar busca rumbo a la espera de las señales de la Fed

    Las ganancias de Enap se disparan en 2025 y la estatal reporta utilidades por quinto año consecutivo

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”
    Tendencias

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según reportes

    En semifinales sin ganar octavos ni cuartos: la insólita estadística de Novak Djokovic en el Abierto de Australia
    El Deportivo

    En semifinales sin ganar octavos ni cuartos: la insólita estadística de Novak Djokovic en el Abierto de Australia

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre

    “Me están manchando más de lo normal”: Arley Méndez rompe el silencio y defiende su participación en los Juegos Mejorados

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”
    Cultura y entretención

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis
    Mundo

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó