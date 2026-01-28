Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos. Foto: CNN

Una niña de 2 años fue puesta bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) junto a su padre el jueves pasado en Minneapolis.

El operativo ha generado la indignación pública y también cuestionamientos legales.

La menor fue trasladada en avión a Texas pese a existir una orden judicial que exigía su liberación inmediata , antes de ser devuelta a su madre la tarde del viernes, según información de CNN.

De acuerdo con la abogada de la familia, Kira Kelley, la niña fue detenida junto a su padre, Elvis Tipan-Echeverria, ciudadano ecuatoriano que permanece bajo custodia federal.

Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos. Foto: Referencial

El operativo del ICE

Ambos fueron inicialmente retenidos en una instalación federal en Minneapolis, identificada por los abogados como el edificio federal Whipple.

La detención ocurrió tras una persecución vehicular realizada por agentes en lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió como una “operación de cumplimiento selectivo”.

La menor, identificada en documentos judiciales solo como C.R.T.V., también es ciudadana de Ecuador.

Según la defensa, la niña ha vivido en Minneapolis desde que llegó a Estados Unidos siendo recién nacida y mantiene una solicitud de asilo pendiente.

El operativo ocurrió cuando padre e hija regresaban a su casa desde una tienda.

La declaración jurada presentada por la abogada señala que agentes de ICE ingresaron al patio trasero y al área de entrada de la vivienda sin una orden judicial .

En ese contexto, uno de los agentes habría roto el vidrio de una de las ventanas del vehículo mientras la niña se encontraba en su interior.

El DHS sostuvo que Tipan-Echeverria conducía “de manera errática con una niña dentro del vehículo” y que se negó en varias ocasiones a cumplir órdenes para abrir la puerta o bajar la ventanilla.

Sin embargo, la familia cuestiona esta versión y asegura que el padre intentó entregar a la niña a su madre, quien se encontraba cerca, pero que los agentes no lo permitieron.

Videos difundidos del momento muestran a decenas de personas rodeando a agentes federales armados y enmascarados, mientras se escuchan gritos alertando que se llevaban a una niña.

El DHS afirmó que unas 120 personas bloquearon la salida de los agentes y que algunos manifestantes lanzaron objetos, lo que llevó al uso de medidas de control de multitudes.

Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos Keith J. Gardner

La liberación de la niña

El caso dio un giro judicial esa misma noche del jueves. Un tribunal federal ordenó la liberación inmediata de la menor y determinó que “el riesgo de un daño irreparable al mantener a la niña bajo custodia (…) es abrumador ”.

Pese a ello, padre e hija abordaron un vuelo comercial a Texas alrededor de las 20:30 horas, minutos después de que se emitiera una orden para impedir su traslado fuera de Minnesota, según la defensa.

Finalmente, ICE devolvió a la niña a Minnesota el viernes por la tarde y fue entregada a su madre .

“La niña ya no está detenida desde esta tarde y se está recuperando de esta terrible experiencia”, dijo Kelley a CNN.

El padre, en tanto, continúa bajo custodia, aunque un tribunal federal prohibió su traslado fuera del estado mientras continúan los procedimientos judiciales.