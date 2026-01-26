Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

Alex Pretti tenía 37 años, era enfermero de cuidados intensivos, amante del ciclismo de montaña y un referente de calma y empatía para quienes trabajaban con él.

Durante el fin de semana, su nombre pasó a ocupar titulares en Estados Unidos tras ser asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis , un hecho que ha generado protestas y cuestionamientos públicos.

¿Cómo murió Pretti?

Según The New York Times, Pretti fue abatido durante un enfrentamiento con agentes federales luego de que, aparentemente, los estuviera grabando con su teléfono celular en una calle de la ciudad.

Imágenes del momento, que circularon ampliamente en redes sociales y medios estadounidenses, muestran que sostenía un teléfono y no un arma cuando recibió los disparos .

Horas después del tiroteo, funcionarios de la administración de Donald Trump lo calificaron como un “asesino en potencia” y lo acusaron, sin presentar pruebas, de “terrorismo doméstico”.

Su familia rechazó de forma categórica esa versión y denunció una campaña de desprestigio.

“Las repugnantes mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes”, señaló la familia Pretti en un comunicado.

¿Quién era Alex Pretti?

Pretti trabajaba como enfermero de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Asuntos de Veteranos de Minneapolis y había estado en primera línea durante la pandemia de COVID-19.

Colegas y amigos lo describen como una persona serena, confiable y profundamente comprometida con el cuidado de los pacientes.

“Era un hombre alegre. Cuando le pedías que hiciera algo, lo hacía y lo hacía bien”, dijo a The New York Times Dimitri Drekonja, médico y compañero de trabajo.

Rory Shefchek, amigo desde la secundaria, afirmó que esperaba que Alex fuera recordado como alguien “servicial y amable”.

“Fue una persona segura de sí misma, diligente y respetuosa durante toda su vida. Espero que la historia de Alex pueda impulsar el cambio, como alguien que creía en hacer lo correcto”, dijo al NYT.

De acuerdo con The Washington Post, Pretti era ciudadano estadounidense, no tenía antecedentes penales y contaba con permiso legal para portar armas .

Si bien las autoridades federales indicaron que llevaba una pistola de 9 milímetros, la policía de Minneapolis señaló que no la había desenfundado.

Los registros en video muestran que sostenía un celular, y que un agente lo desarmó justo antes de que le dispararan.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, lo describió públicamente como un “terrorista nacional”, afirmación que fue duramente cuestionada por su familia, que aseguró que Pretti intentaba proteger a una mujer que había sido empujada por agentes de inmigración.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo haber hablado con los padres de Pretti y sostuvo que su familia quiere que el país conozca “quién era realmente”: “una persona que vivió una vida de generosidad”.

Amigos recuerdan a Pretti como alguien que disfrutaba del aire libre, la música y la justicia social.

Participó en protestas tras el asesinato de George Floyd en 2020 y se interesaba por los derechos humanos, según cercanos citados por The Washington Post. “Era imposible imaginar una interacción negativa con él”, resumió Drekonja.