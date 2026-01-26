SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    La aeronave, que transportaba a unas ocho personas, se estrelló durante su despegue la noche de este domingo. Los equipos de emergencia están trabajando en el lugar, según reportan las autoridades locales y del aeropuerto.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine. Foto: captura.

    La noche de este domingo 25 de enero se reportó un accidente en el aeropuerto de Bangor, Maine, en Estados Unidos.

    Se trata de un jet privado que transportaba a unas ocho personas, el cual se estrelló durante su despegue.

    La Ciudad de Bangor y el Aeropuerto Internacional de Bangor publicaron un comunicado conjunto la madrugada del lunes, en el que afirmaron que “los equipos de emergencia siguen en el lugar”.

    Agregaron que se tiene previsto que “trabajen activamente” ahí “durante varias horas más antes de que se disponga de información adicional”.

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine. Foto: captura.

    Qué se sabe del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Hasta el momento, las autoridades no se han referido a las causas del accidente. Tampoco han informado si se han registrado muertes o cuál es la gravedad de las potenciales lesiones.

    Informaciones reunidas por CNN detallan que los equipos de emergencia del aeropuerto respondieron a un reporte a eso de las 19:45 (hora local).

    Desde la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) confirmaron que desarrollarán investigaciones con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

    La situación llevó a que el aeropuerto permaneciera cerrado durante la noche del domingo.

    Según registros federales revisados por el citado medio, el avión involucrado es un Bombardier Challenger 650.

    La aeronave está registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston.

    El accidente ocurrió mientras se desarrollaba una tormenta de nieve que avanza por el noreste y las temperaturas estaban muy por debajo del punto de congelación.

    De la misma manera, de acuerdo a las informaciones reunidas por el citado medio, la nieve generaba una escasa visibilidad.

    Según las declaraciones de uno de los controladores del aeropuerto, en la aeronave iban “tres tripulantes y posiblemente cinco pasajeros”.

    Los trabajos para determinar su estado y las causas del accidente siguen en curso.

