    Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con 7 muertos en Carolina del Norte: entre ellos hay un expiloto de NASCAR

    El expiloto de NASCAR, Greg Biffle, se encuentra entre los fallecidos. Su esposa Cristina y sus dos hijos, Ryder y Emma, también murieron en el accidente. Ocurrió en Statesville, mientras la aeronave intentaba aterrizar.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Un jet privado se estrelló mientras aterrizaba en Statesville, Carolina del Norte, en Estados Unidos, la mañana del jueves 18 de diciembre.

    Según informaron las autoridades locales, siete personas murieron en el accidente.

    Entre ellos se encuentra el expiloto de NASCAR, Greg Biffle, su esposa Cristina y sus dos hijos, Ryder y Emma.

    Los otros tres fallecidos son Dennis Dutton, su hijo Jack, y el miembro de la comunidad de NASCAR, Craig Wadsworth.

    A través de un comunicado conjunto al que tuvo acceso CNN, los familiares de los fallecidos lamentaron: “Esta tragedia ha dejado a todas nuestras familias con un dolor indescriptible”.

    “Cada uno de ellos significaba todo para nosotros, y su ausencia deja un vacío inmenso en nuestras vidas”.

    Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con 7 muertos en Carolina del Norte

    La aeronave en la que iban los pasajeros era un modelo Cessna C550.

    Desde la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) declararon al citado medio que el jet privado “se estrelló al aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte, alrededor de las 10:20 (hora local)” de este jueves.

    “La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán. La NTSB dirigirá la investigación y proporcionará cualquier actualización”.

    El creador digital y streamer de deportes de motor Garrett Mitchell, conocido como “Cleetus McFarland” en su canal, dijo que Biffle, su esposa y sus dos hijos volaban para verlo a él y a su familia.

    Ambos eran amigos y participaron en misiones de rescate tras el huracán Helene que afectó al oeste de Carolina del Norte.

    Hasta el momento, no se tiene claridad sobre quién manejaba la aeronave que se estrelló este jueves.

    El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, calificó la situación como “desgarradora”.

    Más allá de su éxito como piloto de NASCAR, Greg Biffle vivió una vida de valentía y compasión, y dio un paso al frente por el oeste de Carolina del Norte tras el huracán Helene. Mi más sentido pésame a todos los que perdieron a un ser querido en este trágico accidente”, escribió en una publicación de X.

    El equipo que trabajó con el expiloto, RFK Racing, manifestó estar “devastado” por la pérdida de un “querido miembro de nuestra familia de carreras”.

    Desde NASCAR declararon estar “devastados” por la noticia y destacaron que Biffle “era más que un piloto campeón: era un miembro querido de la comunidad de NASCAR, un competidor feroz y un amigo para muchos”.

    “Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso con los aficionados y sus compañeros competidores tuvieron un impacto duradero en el deporte”.

    NASCAR recordó que Biffle es considerado uno de sus 75 mejores pilotos y que también se hizo conocido por su “incansable trabajo humanitario posterior a su carrera”.

    Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre el accidente. Las investigaciones siguen en curso.

    Un video obtenido por CNN muestra cómo fue el momento en el que se estrelló la aeronave. Cabe precisar que las imágenes podrían herir la sensibilidad de algunas personas.

    Más sobre:AccidenteGreg BiffleAviónEstados UnidosCarolina del NorteAvionesNASCARStatesvilleCraig WadsworthCessnaCessna C550RFK RacingRacing

