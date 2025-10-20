SUSCRÍBETE
Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Las autoridades locales informaron que la aeronave se salió de la pista mientras aterrizaba, lo que llevó a que chocara con un vehículo. Las dos personas que iban en este último fallecieron. Los tripulantes del avión sobrevivieron y fueron llevados a hospitales.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong. Foto: captura.

Durante la madrugada de este lunes 20 de octubre se reportó que un avión de carga se salió de la pista mientras aterrizaba y cayó al mar en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

El episodio provocó la muerte de dos empleados del aeropuerto, quienes se encontraban en un vehículo que la aeronave impactó y empujó al agua.

Según informaciones reunidas por CNN, el Boeing era operado por la aerolínea de carga turca ACT Airlines y se desvió de la ruta a su llegada desde Dubái.

Las autoridades locales reportaron que el accidente se dio a eso de las 3:50 (hora local) y que la aeronave se partió en dos al salir de la pista mientras aterrizaba.

El director ejecutivo de Operaciones Aeroportuarias del aeropuerto, Steven Yiu, declaró: “Desafortunadamente, una patrulla de seguridad del aeropuerto se encontraba en ese momento”.

“La aeronave colisionó con la patrulla y la empujó al mar”, lamentó.

Las dos personas que iban en el vehículo murieron, mientras que el avión quedó parcialmente sumergido en el agua, con la cola desprendida.

Tras el impacto, los cuatro tripulantes del avión fueron llevados a hospitales para recibir atención médica.

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong. Foto: captura.

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con dos muertos en Hong Kong

El jefe técnico del Departamento de Aviación Civil de Hong Kong, Wesley Yung, afirmó que el avión no emitió señales de peligro durante la aproximación.

“No recibimos ninguna solicitud de asistencia de los pilotos”, aseguró.

Los datos reunidos por el citado medio detallan que más de 200 personas, camiones de bomberos y embarcaciones participaron en el operativo de respuesta a emergencias.

De la misma manera, el aeropuerto suspendió las operaciones en su pista norte hasta que el avión pueda ser retirado del agua.

No obstante, según Yiu, otras dos pistas siguen operativas, por lo que no se esperan mayores interrupciones en el tráfico de los otros vuelos.

Aunque el vuelo tenía un número de Emirates, un portavoz de la aerolínea declaró a CNN que el avión había sido arrendado con tripulación de ACT Airlines, que también operaba el vuelo.

El vocero dijo que “se ha confirmado que la tripulación está a salvo y que no había carga a bordo”. No comentó más detalles sobre el episodio.

De acuerdo a informaciones reunidas por la BBC, la aeronave en cuestión era un Boeing 747.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el estado de los cuatro tripulantes de la aeronave, quienes sobrevivieron al impacto.

Las investigaciones para determinar las causas del accidente están en curso.

