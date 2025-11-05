OFERTA ELECCIONES $990
Qué se sabe del accidente aéreo que dejó al menos siete muertos en Kentucky

La aeronave de transporte de carga de United Parcel Service (UPS) impactó contra dos negocios cerca del aeropuerto de Louisville. Su destino era Honolulu. Se registraron varias explosiones tras el impacto del avión, que llevaba 38.000 galones de combustible.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
Qué se sabe del accidente aéreo que dejó al menos siete muertos en Kentucky.

Un avión de carga de la firma United Parcel Service (UPS) se estrelló poco después de despegar en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos.

El accidente ocurrió a eso de las 17:15 (hora local) de este martes 4 de noviembre y generó la muerte de al menos siete personas.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, afirmó que varias personas quedaron con heridas graves y están siendo atendidas en hospitales locales.

Según informaciones reunidas por el Wall Street Journal, dos negocios cercanos al aeropuerto fueron afectados por el accidente. Se trata de Kentucky Petroleum Recycling y Grade A Auto Parts.

Este último reportó que todos sus empleados, a excepción de dos, fueron localizados. Sin embargo, agregó que se desconoce cuántos clientes podrían haber estado en el local.

La planta de ensamblaje de Ford Motor está ubicada en las cercanías del lugar del accidente. Aunque no fue alcanzada por el fuego, sufrió un corte de energía que pudo ser restablecido.

El jefe del Departamento de Bomberos de Louisville, Brian O’Neill, afirmó a eso de las 22:30 (hora local) que el incendio originado por el accidente estaba casi controlado.

Comentó que para ello se requirió la participación de cientos de socorristas y que la mayoría de ellos se dedicarán ahora a buscar a las víctimas.

Desde UPS no han confirmado hasta el momento si hubo víctimas mortales o heridos entre los tripulantes de su avión de transporte de carga MD-11.

Qué se sabe del accidente aéreo que dejó al menos siete muertos en Kentucky.

Qué se sabe del accidente aéreo que dejó al menos siete muertos en Louisville

La aeronave se estrelló poco después de despegar desde el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville. Su destino era el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, según reporta CNN.

Beshear afirmó que el MD-11 llevaba 38.000 galones de combustible y que la explosión tras el accidente provocó el cierre de numerosas carreteras en la zona.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informó que, junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), están investigando la situación.

De acuerdo a los peritos, se registraron varias explosiones tras el impacto del avión contra las sedes de empresas que contenían materiales peligrosos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse alejada de la zona del accidente.

Según declaró un funcionario local al Journal, todos los vuelos de salida fueron cancelados temporalmente, lo que incluye los operados por aerolíneas como Delta Air Lines, Southwest Airlines y American Airlines.

La representante del Consejo Metropolitano de Louisville, Betsy Ruhe, afirmó que “esta es una ciudad de UPS”.

Con ello se refirió a que el principal centro de carga aérea de la compañía se encuentra en Louisville, en donde procesa millones de paquetes al día. Este es conocido como UPS Worldport.

“Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS. Y todos están enviando mensajes a sus amigos y familiares para asegurarse de que estén a salvo. Lamentablemente, es probable que algunos de esos mensajes queden sin respuesta”.

Qué se sabe del accidente aéreo que dejó al menos siete muertos en Kentucky.

Qué declaró UPS tras el accidente de su avión de carga en Louisville

La empresa declaró a través de un comunicado que está “profundamente entristecida” por el episodio y que suspendería las operaciones de clasificación de paquetes la noche del martes.

UPS está comprometida con la seguridad de nuestros empleados, clientes y las comunidades a las que prestamos servicio. Esto es especialmente cierto en Louisville, sede de nuestra aerolínea y de miles de empleados de UPS”.

Las investigaciones para determinar las causas del accidente están en curso.

Cómo fue el accidente aéreo en Louisville que dejó al menos siete muertos

A continuación encontrarás un registro que muestra cómo fue el accidente aéreo en Louisville.

Sin embargo, cabe precisar que las imágenes podrían herir la sensibilidad de algunas personas.

