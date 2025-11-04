“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas. Foto: archivo.

Fue el pasado 12 de junio cuando se reportó que un avión de Air India que tenía destino a Londres se estrelló en las cercanías de un aeropuerto en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de India, poco después de haber despegado.

El Boeing 787 de la aerolínea iba con un total de 242 personas a bordo. Tras el accidente , solo una consiguió sobrevivir .

Se trata de Viswashkumar Ramesh , de 39 años , quien pudo salir de los restos del avión.

No obstante su hermano menor, Ajay, quien iba a solo unos asientos de distancia de él en el mismo vuelo, falleció en el episodio.

Ramesh, quien iba sentado cerca de la salida de emergencia del avión, relató en una reciente conferencia de prensa en la que participó la BBC cómo ha enfrentado los meses posteriores a la tragedia.

Dijo que desde que regresó a su casa en Leicester, Inglaterra, ha enfrentado un trastorno de estrés postraumático.

Y, según comentaron los asesores que lo han acompañado en este proceso, no ha podido hablar con su esposa y su hijo de cuatro años.

“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas. Foto: archivo.

Qué relató Viswashkumar Ramesh, el único sobreviviente del accidente de Air India

En la instancia con medios de comunicación, Ramesh declaró: “Soy el único sobreviviente. Aún así, no me lo creo. Es un milagro. También perdí a mi hermano. Mi hermano era mi pilar. En los últimos años, siempre me apoyó” .

“Ahora estoy solo. Me siento solo en mi habitación, sin hablar con mi esposa ni con mi hijo. Simplemente me gusta estar solo en mi casa”.

De acuerdo a un informe preliminar sobre el accidente, el cual fue publicado en julio por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India, el suministro de combustible a los motores fue interrumpido segundos después de que el avión despegara .

Por el momento, las investigaciones siguen en curso. Y desde Air India han manifestado que el cuidado de Ramesh y de todas las familias afectadas “sigue siendo nuestra prioridad absoluta”.

Cuando Ramesh fue consultado por sus recuerdos del día del accidente, respondió: “No puedo decir nada al respecto ahora”.

“Para mí, después de este accidente... es muy difícil. Físicamente, mentalmente, también mi familia, mentalmente... mi mamá, desde hace cuatro meses, se sienta todos los días afuera de la puerta, sin hablar, sin hacer nada”.

“No hablo con nadie más. No me gusta hablar con nadie más. No puedo hablar de mucho. Pienso toda la noche, sufro mentalmente. Todos los días son dolorosos para toda la familia”, agregó Ramesh.

Según la BBC, dijo que a raíz del impacto todavía sufre dolor en la pierna, el hombro, la rodilla y la espalda .

Comentó que no ha podido trabajar ni conducir desde el accidente.

“Cuando camino, no lo hago correctamente, voy muy lento, muy lento, mi esposa me ayuda”.

El hombre de 39 años fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático mientras recibía cuidados en un hospital de la India , tras haber sobrevivido al impacto del avión.

Sin embargo, según afirmaron sus asesores, no ha recibido ningún tratamiento médico desde que regresó a Inglaterra .

Manifestaron que exigen una reunión con los ejecutivos de Air India y acusaron a la aerolínea de no haber tomado las medidas necesarias para su cuidado .

Informaciones reunidas por el citado medio detallan que l a compañía le ofreció a Ramesh una indemnización provisional de 21.500 libras esterlinas (unos US$28.260), la cual fue aceptada.

No obstante, sus asesores dijeron que el monto es suficiente para cubrir sus necesidades inmediatas .

Asimismo, aseguraron que el negocio familiar de pesca que Ramesh dirigía junto a su hermano en Diu (India) quebró.

El vocero de la familia, Radd Seiger, declaró que invitaron a Air India a una reunión en tres oportunidades y que las tres invitaciones fueron “ignoradas o rechazadas” .

Por lo tanto, dijo, las entrevistas con la prensa han sido su forma para volver a hacer ese llamado hacia la aerolínea .

“Es terrible que tengamos que estar aquí hoy y hacerle pasar por esto (a Ramesh). Las personas que deberían estar aquí hoy son los ejecutivos de Air India , los responsables de intentar arreglar las cosas”.

Bajo esta línea, Seiger enfatizó: “Por favor, vengan y siéntense con nosotros para que podamos resolver esto juntos e intentar aliviar parte de este sufrimiento” .

“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas. Foto: archivo.

Qué declaró Air India sobre el relato del único sobreviviente del accidente

Luego de que Ramesh realizara la conferencia de prensa, Air India declaró a la BBC a través de un comunicado que los altos directivos de la empresa matriz —Grupo Tata— siguen visitando a las familias para expresarles su pésame por las consecuencias del accidente de mediados de junio.

Destacaron que “se ha hecho una oferta a los representantes de Ramesh para organizar dicha reunión, seguiremos intentándolo y esperamos recibir una respuesta positiva”.