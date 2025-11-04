OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas

Viswashkumar Ramesh pudo salir de los restos del Boeing 787 que se estrelló a mediados de junio, poco después de haber despegado desde un aeropuerto en la ciudad de Ahmedabad, India. El hombre de 39 años abordó en una conferencia de prensa cómo ha enfrentado los meses posteriores a la tragedia.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas. Foto: archivo.

Fue el pasado 12 de junio cuando se reportó que un avión de Air India que tenía destino a Londres se estrelló en las cercanías de un aeropuerto en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de India, poco después de haber despegado.

El Boeing 787 de la aerolínea iba con un total de 242 personas a bordo. Tras el accidente, solo una consiguió sobrevivir.

Se trata de Viswashkumar Ramesh, de 39 años, quien pudo salir de los restos del avión.

No obstante su hermano menor, Ajay, quien iba a solo unos asientos de distancia de él en el mismo vuelo, falleció en el episodio.

Ramesh, quien iba sentado cerca de la salida de emergencia del avión, relató en una reciente conferencia de prensa en la que participó la BBC cómo ha enfrentado los meses posteriores a la tragedia.

Dijo que desde que regresó a su casa en Leicester, Inglaterra, ha enfrentado un trastorno de estrés postraumático.

Y, según comentaron los asesores que lo han acompañado en este proceso, no ha podido hablar con su esposa y su hijo de cuatro años.

“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas. Foto: archivo.

Qué relató Viswashkumar Ramesh, el único sobreviviente del accidente de Air India

En la instancia con medios de comunicación, Ramesh declaró: “Soy el único sobreviviente. Aún así, no me lo creo. Es un milagro. También perdí a mi hermano. Mi hermano era mi pilar. En los últimos años, siempre me apoyó”.

“Ahora estoy solo. Me siento solo en mi habitación, sin hablar con mi esposa ni con mi hijo. Simplemente me gusta estar solo en mi casa”.

De acuerdo a un informe preliminar sobre el accidente, el cual fue publicado en julio por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India, el suministro de combustible a los motores fue interrumpido segundos después de que el avión despegara.

Por el momento, las investigaciones siguen en curso. Y desde Air India han manifestado que el cuidado de Ramesh y de todas las familias afectadas “sigue siendo nuestra prioridad absoluta”.

Cuando Ramesh fue consultado por sus recuerdos del día del accidente, respondió: “No puedo decir nada al respecto ahora”.

“Para mí, después de este accidente... es muy difícil. Físicamente, mentalmente, también mi familia, mentalmente... mi mamá, desde hace cuatro meses, se sienta todos los días afuera de la puerta, sin hablar, sin hacer nada”.

“No hablo con nadie más. No me gusta hablar con nadie más. No puedo hablar de mucho. Pienso toda la noche, sufro mentalmente. Todos los días son dolorosos para toda la familia”, agregó Ramesh.

Según la BBC, dijo que a raíz del impacto todavía sufre dolor en la pierna, el hombro, la rodilla y la espalda.

Comentó que no ha podido trabajar ni conducir desde el accidente.

“Cuando camino, no lo hago correctamente, voy muy lento, muy lento, mi esposa me ayuda”.

El hombre de 39 años fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático mientras recibía cuidados en un hospital de la India, tras haber sobrevivido al impacto del avión.

Sin embargo, según afirmaron sus asesores, no ha recibido ningún tratamiento médico desde que regresó a Inglaterra.

Manifestaron que exigen una reunión con los ejecutivos de Air India y acusaron a la aerolínea de no haber tomado las medidas necesarias para su cuidado.

Informaciones reunidas por el citado medio detallan que la compañía le ofreció a Ramesh una indemnización provisional de 21.500 libras esterlinas (unos US$28.260), la cual fue aceptada.

No obstante, sus asesores dijeron que el monto es suficiente para cubrir sus necesidades inmediatas.

Asimismo, aseguraron que el negocio familiar de pesca que Ramesh dirigía junto a su hermano en Diu (India) quebró.

El vocero de la familia, Radd Seiger, declaró que invitaron a Air India a una reunión en tres oportunidades y que las tres invitaciones fueron “ignoradas o rechazadas”.

Por lo tanto, dijo, las entrevistas con la prensa han sido su forma para volver a hacer ese llamado hacia la aerolínea.

“Es terrible que tengamos que estar aquí hoy y hacerle pasar por esto (a Ramesh). Las personas que deberían estar aquí hoy son los ejecutivos de Air India, los responsables de intentar arreglar las cosas”.

Bajo esta línea, Seiger enfatizó: “Por favor, vengan y siéntense con nosotros para que podamos resolver esto juntos e intentar aliviar parte de este sufrimiento”.

“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas. Foto: archivo.

Qué declaró Air India sobre el relato del único sobreviviente del accidente

Luego de que Ramesh realizara la conferencia de prensa, Air India declaró a la BBC a través de un comunicado que los altos directivos de la empresa matriz —Grupo Tata— siguen visitando a las familias para expresarles su pésame por las consecuencias del accidente de mediados de junio.

Destacaron que “se ha hecho una oferta a los representantes de Ramesh para organizar dicha reunión, seguiremos intentándolo y esperamos recibir una respuesta positiva”.

Desde la aerolínea precisaron que esa propuesta se presentó antes de que el sobreviviente hiciera la reciente conferencia de prensa.

Lee también:

Más sobre:AccidenteAir IndiaViswashkumar RameshBoeing 787AviónAvionesAccidente Air IndiaAccidente AéreoIndiaMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Director de la PDI por triple homicidio en la Reina: “Tiene motivaciones bien claras, definidas”

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

“Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda”: Jara insiste con críticas a Presupuesto 2026

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

3.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

4.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

5.
Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Colombia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Colombia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Director de la PDI por triple homicidio en la Reina: “Tiene motivaciones bien claras, definidas”
Chile

Director de la PDI por triple homicidio en la Reina: “Tiene motivaciones bien claras, definidas”

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024
Negocios

La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024

Los multifondos de pensiones anotan su mejor racha en más de diez años durante octubre

El plan de Telefónica apunta a cuatro países y su operación en Chile no aparece en el listado a la espera de su venta

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele
Tendencias

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas

6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky

Los tuvo que separar un rival: el tenso cruce entre Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde en Argentina
El Deportivo

Los tuvo que separar un rival: el tenso cruce entre Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde en Argentina

Dónde y a qué hora ver a Midtjylland vs. Celtic por la Europa League

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel
Cultura y entretención

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel

“Dime cuando tú vas a volver”: Querida, Juan Gabriel y la locura de una canción estelar

Angus Young: el último guardián de AC/DC

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin
Mundo

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 

Corea del Sur dice que Corea del Norte realizó disparos de artillería durante la visita del secretario de Defensa de EE.UU. a la frontera

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week