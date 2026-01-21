Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos. Fotos: capturas.

La noche de este martes 20 de enero se registró un accidente ferroviario en Cataluña, en el noreste de España, el cual terminó con al menos un fallecido y 37 heridos, según informaron las autoridades locales.

La persona fallecida es el conductor del tren, mientras que cinco de los heridos se encuentran en situación grave, seis tienen heridas de menor gravedad y 26 tienen heridas leves .

Se trata del segundo accidente ferroviario que enfrenta el país europeo en apenas unos días.

Previamente, el domingo, se reportó el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en la provincia de Córdoba . El episodio terminó con al menos 39 muertos.

Las autoridades españolas están en medio de las investigaciones para esclarecer los respectivos sucesos.

Qué se sabe del accidente ferroviario en Cataluña

El accidente en Cataluña involucró a un convoy de la línea R4 del servicio de cercanías, que es conocido en la región como Rodalies.

Transitaba entre los municipios de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, cuando un muro de contención cayó sobre la zona de vías e impactó contra el tren , según informaciones de Protección Civil reunidas por CNN.

Luego de que se reportara el accidente, se enviaron 20 ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Estos últimos establecieron una zona de seguridad y evacuaron a los heridos para que pudieran ser atendidos por los servicios de emergencia.

La Consejera de Interior y Seguridad, Nuria Parlón, y la Consejera de Territorio, Silvia Paneque, se dirigieron hacia la zona de la tragedia.

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró la noche del martes en una publicación en X que estaba “muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida”.

Aseguró estar “pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia”.

También expresó su “cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias”.