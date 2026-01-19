SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    El ministerio de Transporte español calificó el accidente como “tremendamente extraño”, debido a que ocurrió en un tramo de vía recta que había sido renovado en mayo. Se ha registrado más de un centenar de heridos, según reportan medios locales. Las investigaciones están en curso.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España. Fotos: capturas.

    La tarde de este domingo 18 de enero se registró el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en España.

    El accidente ha dejado al menos 39 muertos, según informaron las autoridades la mañana de este lunes.

    De acuerdo al periódico español El País, se ha registrado más de un centenar de heridos, de los cuales 48 siguen hospitalizados. 12 permanecen en la unidad de cuidados intensivos: 11 adultos y un niño.

    El ministro de Transporte español, Óscar Puente, ha declarado que la cifra de fallecidos aún “no es definitiva”.

    En los dos trenes viajaban alrededor de 500 personas: unas 300 en el Iryo que iba desde Málaga hacia Madrid y 184 en el Alvia que viajaba desde Madrid hacia Huelva.

    El conductor de ese segundo tren se encuentra entre los fallecidos, según informaciones reunidas por CNN.

    El presidente español, Pedro Sánchez, confirmó que irá al lugar del accidente la mañana de este lunes, tras cancelar su viaje a la cumbre de Davos y otras reuniones.

    Por su parte, el mandatario de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, llegó la noche del domingo.

    Puente calificó el accidente como “tremendamente extraño”, debido a que ocurrió en un tramo de vía recta que había sido renovado en mayo.

    Las investigaciones para esclarecer los hechos están en curso.

    Cómo fue el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en España

    El accidente se desencadenó cuando el tren 6189 de Iryo, que se trasladaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló a la entrada de Adamuz y llegó hasta otra vía cercana.

    Aquello provocó que el tren 2384 de Alvia, operado por Renfe y que viajaba desde Madrid hacia Huelva, también se descarrilara, informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el gestor público de la red.

    “Personal y equipos de Adif están trabajando sobre el terreno, en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias, en el accidente que ha tenido lugar en Adamuz”, declararon desde el organismo a través de su cuenta de X.

    Iryo confirmó a través de un comunicado que su tren 6189 había partido desde Málaga a las 18:40 (hora local), con alrededor de 300 personas.

    Desde la operadora dijeron lamentar “profundamente lo ocurrido” y aseguraron que se activaron “todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación”.

    La empresa nacional de ferrocarriles del país, Renfe, afirmó que el descarrilamiento del tren 6189 de Iryo ocurrió a eso de las 19:45 (hora local).

    También confirmó la activación de sus protocolos de seguridad para atender a los heridos.

    Junto con ello, habilitó puntos de información en las estaciones afectadas y “grupos de asistencia psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a las víctimas y familiares”.

    “Renfe y todo su equipo están junto a las familias de los pasajeros afectados en estos momentos difíciles”.

    Más sobre:AccidenteEspañaTrenesAdamuzCórdobaIryoAlviaRenfeTren 6189Tren 2384AndalucíaTrenMundoInternacionalLa Tercera

