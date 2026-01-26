SUSCRÍBETE POR $1100
    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    En una entrevista con el New York Post, el mandatario se refirió a los motivos de su ausencia al encuentro deportivo a realizarse en febrero y a las respectivas presentaciones del cantante puertorriqueño y la banda estadounidense.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day. Fotos: archivo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló recientemente que no asistirá al Super Bowl LIX.

    Se trata de la noche más esperada del año en el fútbol americano, la cual se desarrollará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en el Área de la Bahía de San Francisco, en California.

    El anuncio de Trump se posiciona después de que, durante este segundo mandato no consecutivo, se le viera en otros eventos deportivos, tales como combates de la UFC y el US Open, entre otros.

    En una entrevista con el New York Post publicada el 24 de enero, el mandatario se refirió a los motivos de su ausencia y a las respectivas presentaciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny y la banda estadounidense Green Day.

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day. Foto: archivo.

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day, según comentó

    Trump comentó que no irá al Super Bowl LIX porque “está simplemente muy lejos”.

    “He tenido recibimientos increíbles en el Super Bowl, les caigo bien. Iría si, ya sabes, fuera un poco más cerca”.

    Según declaró el mandatario estadounidense, esa es la razón por la que no irá al encuentro de fútbol americano.

    Durante el primer año de su segunda administración, además de viajar frecuentemente largas distancias dentro de Estados Unidos, también ha realizado viajes a Medio Oriente, Asia y Europa.

    Sin embargo, cabe precisar que estos últimos han tenido fines relacionados a la política internacional y al relacionamiento de Washington con otros países.

    Al ser consultado sobre la elección de Bad Bunny y Green Day para el espectáculo del Super Bowl, Trump dijo que está “en contra de ellos”.

    “Creo que es una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, enfatizó al citado periódico.

    En las últimas elecciones presidenciales estadounidenses, realizadas en 2024, ambos apoyaron a Kamala Harris, quien compitió con Trump en representación del Partido Demócrata antes de caer en los comicios contra el abanderado republicano.

    A finales de 2025, luego de que se anunciara la participación del cantante puertorriqueño en el espectáculo del Super Bowl, Trump declaró a NewsMax que “nunca había oído hablar de Bad Bunny” y calificó la decisión de “absolutamente ridícula”.

    El autor de álbumes como Un verano sin ti y YHLQMDLG cuenta con casi 84 millones de oyentes mensuales en Spotify y es uno de los nombres más populares a nivel mundial desde hace años.

    En su reciente gira 2025-2026, no incluyó inicialmente conciertos en Estados Unidos, debido a la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieran a migrantes irregulares a la salida de sus shows.

    Declaró en una entrevista con la revista i-D en septiembre del año pasado que “estaba el tema” de que “el ICE podría estar afuera”.

    “Es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados”, comentó Bad Bunny.

    Por su parte, el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, ha calificado a la administración Trump como un “gobierno fascista” y ha afirmado a la audiencia durante algunos conciertos que “depende de nosotros luchar en contra”.

    Estados Unidos, Super Bowl, Donald Trump, Trump, Green Day, Bad Bunny, Super Bowl LIX, Billie Joe Armstrong

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos
    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord
    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day
    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores
    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?
    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?
    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
