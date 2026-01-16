SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    En medio de los enfrentamientos entre autoridades y manifestantes, que protestan contra las medidas que se han aplicado para regular la migración en el país, el presidente advirtió que podría invocar la ley para “poner fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese otrora gran estado”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota. Foto: archivo. Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección en Minnesota, la cual en caso de ser aplicada permitiría el despliegue de militares en dicho estado.

    Ahí se ha registrado una serie de enfrentamientos entre manifestantes y autoridades estatales y federales, a raíz de las medidas aplicadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para regular la migración.

    A través de una publicación en su red social, Truth Social, Trump advirtió este jueves 15 de enero: “Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley ni impiden que los agitadores e insurrectos profesionales ataquen a los patriotas del ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese otrora gran estado”.

    Previamente, el mandatario ya había amenazado con invocar esta ley, luego de que se realizaran múltiples protestas contra el ICE en Portland y Chicago el año pasado.

    La última vez en que un presidente la utilizó fue en 1992. George H.W. Bush lo hizo luego de que el entonces gobernador de California solicitara ayuda para controlar una serie de manifestaciones y disturbios en Los Ángeles.

    A lo largo de la historia del país norteamericano, la Ley de Insurrección ha sido invocada en unas 30 ocasiones, según datos del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota. Foto: archivo.

    Qué es la Ley de Insurrección de Estados Unidos que Trump amenaza con invocar

    La Ley de Insurrección de Estados Unidos autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro del país, para reprimir una “rebelión” o “violencia interna”, o para hacer cumplir la ley en determinadas situaciones.

    El Brennan Center for Justice explica que aunque es conocida popularmente como Ley de Insurrección de 1807, “en realidad es una combinación de varias leyes promulgadas por el Congreso entre 1792 y 1871”.

    “Hoy en día, esas disposiciones están recogidas en las Secciones 251 a 255 del Título 10 del Código de los Estados Unidos”, aclara el organismo.

    La Ley de Insurrección funciona en conjunto con la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas militares participar en funciones civiles de orden público.

    Al ser invocada, la Ley de Insurrección suspende temporalmente esta última y permite al presidente desplegar fuerzas militares para que ayuden a las autoridades civiles a controlar el orden público.

    “Con este fin, los soldados pueden desde hacer cumplir una orden judicial federal hasta reprimir una sublevación contra el gobierno”, afirma la institución dependiente de la Universidad de Nueva York.

    Las tropas militares se pueden desplegar conforme a tres secciones de la ley.

    En términos sencillos, se puede hacer si la legislatura de un estado o un gobernador solicita asistencia federal al presidente para reprimir una insurrección en ese estado; o si el presidente considera necesario el despliegue para “hacer cumplir las leyes” o “reprimir una rebelión” que haga “inviable” el cumplimiento de las leyes mediante el “curso normal de un proceso judicial”.

    La tercera sección de la ley considera dos partes.

    La primera permite al presidente utilizar las fuerzas militares en un estado para reprimir “cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilícita o conspiración” que “obstaculice la ejecución de las leyes de tal modo” que los habitantes de cualquier parte del estado quedan privados de un derecho constitucional, y las autoridades estatales no son capaces o no están dispuestas a proteger ese derecho.

    La segunda parte permite al presidente desplegar fuerzas militares para reprimir “cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilícita o conspiración” en un estado que “se oponga u obstruya la ejecución de las leyes de Estados Unidos o impida el curso de la justicia conforme a esas leyes”.

    De acuerdo al Brennan Center for Justice, “en teoría, la Ley de Insurrección debería utilizarse únicamente durante una crisis que, de veras, supera la capacidad de control de las autoridades civiles”.

    Sin embargo, según la institución dependiente de la Universidad de Nueva York, no define ni limita claramente cuándo se puede invocar, por lo que “le da al presidente un importante poder para decidir cuándo y dónde desplegar las fuerzas militares estadounidenses dentro del país”.

    En octubre de 2025, Trump manifestó en declaraciones rescatadas por CNN: “Tenemos una Ley de Insurrección por una razón”.

    “Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si se estuviera matando gente y los tribunales, los gobernadores o los alcaldes nos estuvieran obstaculizando, por supuesto que lo haría”.

    Estados UnidosDonald TrumpLey de InsurrecciónMinnesotaProtestas en MinnesotaICEServicio de Control de Inmigración y AduanasEEUUMundoInternacional

