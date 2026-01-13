SUSCRÍBETE POR $1100
    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Poeta y madre de tres hijos, la mujer de 37 años había llegado recientemente a Minneapolis junto a su esposa y su hijo menor, en busca de un nuevo comienzo.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Renee Good estaba sentada en el asiento del conductor de su Honda Pilot marrón, en una calle nevada de Minneapolis, cuando fue grabada con un celular por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    Vestía un abrigo celeste sobre un polerón rojo y hablaba con calma. “No te preocupes, amigo, no estoy enojada”, se la escucha decir en el registro contado por The New York Times.

    Minutos después, murió tras recibir disparos del agente Jonathan Ross, en un episodio que ha provocado protestas y reabierto el debate sobre las tácticas de las operaciones migratorias en Estados Unidos.

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    El hecho ocurrió la mañana del miércoles, cuando Good, de 37 años, y su esposa, Becca Good, participaban en una protesta vecinal luego de que agentes de ICE fueran vistos en el barrio.

    Uno de ellos había quedado con su vehículo atascado en la nieve. Según la versión oficial, el agente disparó cuando Renee Good avanzó con su automóvil hacia él y giró a la derecha en la calle.

    Desde entonces, miles de personas han salido a manifestarse en Minneapolis y en otras ciudades del país contra el ICE.

    Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, sostuvo que la víctima era una de varios “agitadores” que intentaban impedir la salida de los agentes.

    En un chat interno de Signal, otro miembro de las fuerzas describió a Becca Good como una “colaboradora” de la acción.

    Sin embargo, la familia y quienes la conocieron rechazan esa caracterización.

    En una declaración a la Radio Pública de Minnesota, Becca Good describió a su esposa como una mujer cristiana que creía en “amar a los demás” y en “encontrar y cultivar la bondad en las personas”. “Era una persona radiante”, afirmó.

    Poeta, madre y cuidadora

    Según relata el medio neoyorquino, Renee Good era poeta y madre de tres hijos. Nació en Colorado Springs y creció en ese estado, antes de vivir en Virginia y Kansas City.

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Estudió en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, donde obtuvo un título en inglés en diciembre de 2020 y ganó un premio ese mismo año por un poema.

    Una ex compañera de estudios, Marie Branch, recordó la cercanía que desarrollaron cuando ambas estaban embarazadas durante el mismo semestre en 2019.

    “Nos conocimos en un momento de mi vida en el que caminaba con piernas nuevas y temblorosas en un territorio muy desconocido”, dijo.

    Sobre Good, añadió que la emoción por su hijo “era palpable” y que “fue mi mentora cuando ella misma estaba en medio de todo eso; fue una cuidadora hasta la médula”.

    Tras graduarse, Good se mudó a Kansas City.

    Una familia querida por sus vecinos

    En Kansas City, vecinos recordaron a una familia cercana y afectuosa, que vivía en una casa con una bandera del orgullo gay.

    Zach Howdeshell, un vecino, dijo que no consideraba a Good una activista y lamentó que su hijo de 6 años quedara ahora sin ella. “Su hijito era tan dulce”, afirmó. “Y eso es una de las cosas que más me rompe el corazón”.

    Otra vecina, Jennifer Ferguson, recordó risas saliendo de la cocina y gestos cotidianos de cariño entre la pareja.

    “Vimos muchos momentos tiernos”, dijo, como abrazos al despedirse o caminatas juntos para llevar a su hijo a la escuela.

    Un nuevo comienzo

    A fines de diciembre de 2024, la familia se mudó a Minneapolis, instalándose en el barrio de Powderhorn, conocido por su fuerte tejido comunitario y activismo.

    “Como ha hecho la gente a lo largo del tiempo y el lugar, nos mudamos para mejorar nuestra vida”, escribió Becca Good. “Elegimos Minnesota para establecernos”.

    El día del tiroteo, dijo, intentaban apoyar a sus vecinos. “Teníamos silbatos”, escribió. “Ellos tenían armas”.

