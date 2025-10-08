“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Al presidente Donald Trump no le gustó que Bad Bunny, cantante puertorriqueño, sea el encargado del show de medio tiempo en el próximo Super Bowl 2026. Y no perdió su oportunidad para, con duras palabras, criticar la decisión de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

En conversación con el noticiero Newsmax, el mandatario de Estados Unidos dijo que fue “absolutamente ridículo” que la NFL eligiera al conejo malo para el icónico espectáculo .

Los sectores estadounidenses más conservadores también criticaron la decisión: mencionaron que Benito Martínez —nombre real del artista— no es lo “suficientemente estadounidense”.

Esto fue lo que dijo Trump sobre Bad Bunny, y el debate que genera su próxima presentación.

Qué dijo Donald Trump sobre Bad Bunny y el Super Bowl

El presidente Trump y el presentador Greg Kelly estaban hablando sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, cuando salió a colación el próximo espectáculo a cargo de Bad Bunny en el Super Bowl.

“La NFL acaba de elegir al conejo Bad Bunny, o como se llame. Un tipo que odia a ICE, a quien usted no le cae bien y que acusa de racismo a todo lo que no le gusta” , dijo Kelly.

Entonces, le preguntó al mandatario si creía que debían ignorar a la NFL, o “hacer un boicot o algo por el estilo”.

Trump respondió: “Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”.

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026. Foto: Europa Press.

La amenaza de ICE en el concierto de Bad Bunny en el Super Bowl

El sector más conservador de Estados Unidos no está contento con la presencia de Bad Bunny en el medio tiempo. Dijeron que el cantante “no es lo suficientemente estadounidense” y que es un “enemigo acérrimo de Trump”.

Pero el descontento no quedó solo en palabras.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alertó que ese 8 de febrero, cuando Bad Bunny esté en el escenario del Super Bowl, los agentes de ICE estarán desplegados para capturar a cualquier migrante indocumentado que piense asistir al show .

“Vamos a estar en todas partes. Vamos a hacer cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley”.