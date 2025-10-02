SUSCRÍBETE
Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

El asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, aseguró que se desplegarán efectivos del ICE en el evento deportivo. Distintos comentaristas conservadores han manifestado su descontento con la elección del artista, quien canta en español y ha sido crítico con Trump.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny. Foto: Archivo.

Luego de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny anunciara que se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, el asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Corey Lewandowski, afirmó que se desplegarán agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento deportivo.

Lewandowski, quien es un fuerte partidario del presidente Donald Trump, declaró este miércoles 1 de octubre en el programa The Benny Show que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente”.

“Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos”, advirtió.

Bad Bunny, quien canta en español y ha sido crítico con la administración Trump, había anunciado a finales de septiembre que protagonizará el show de medio tiempo de la final de la National Football League (NFL).

“Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, declaró el artista, quien es tres veces ganador del Grammy y lidera las nominaciones a los Grammy Latino 2025.

Tras el anuncio, el comentarista y youtuber estadounidense, Benny Johnson, calificó a Bad Bunny como “un enemigo acérrimo de Trump” y un “activista en contra del ICE”.

“La NFL se autodestruye año tras año”, agregó en una publicación de X.

El comentarista conservador y partidario de Trump, Nick Adams, quien fue nominado para ocupar la embajada estadounidense en Malasia, declaró a través de la mencionada red social que la elección de Bad Bunny es “una cachetada en la cara para la abrumadora mayoría de los estadounidenses que apoyaron” al abanderado republicano.

“Los MAGA deberían boicotear el Super Bowl”, escribió en el post, haciendo referencia al movimiento Make America Great Again.

El anuncio sobre el show de medio tiempo llevó a que distintos influencer y activistas del movimiento MAGA manifestaran a través de las redes sociales su desacuerdo con la decisión de la NFL.

Adams escribió en otra publicación que artistas como Kid Rock y Jason Aldean, quienes son partidarios de Trump, “hubieran hecho un gran espectáculo” en lugar del puertorriqueño.

Agregó que “Bad Bunny solo dividirá aún más al pueblo estadounidense”.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, quien es un fuerte opositor a Trump, respondió a modo de broma a dicha publicación de X que Kid Rock tiene prohibido presentarse en ese estado, que es donde se realizará el evento deportivo el próximo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Otra comentarista política llamada Josie Glabach, quien es más conocida como The Redhead Libertarian (“La libertaria pelirroja”, en español), describió a Bad Bunny como “un marxista demoníaco” que opera en medio de “una guerra espiritual”.

Compartió un video en el que, según ella, se puede ver la supuesta estética “demoníaca” del artista.

Por su parte, la expiloto de automovilismo y hoy comentarista política, Danica Patrick, sugirió a través de X que “no se debería permitir que no haya canciones en inglés en uno de los eventos televisivos más vistos del año en Estados Unidos… y no solo en el ámbito deportivo”.

Durante la campaña presidencial de 2024 que terminó con Trump como ganador, Bad Bunny expresó su apoyo a la entonces vicepresidenta y candidata a la presidencia, Kamala Harris.

Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que se veía un video en el que la abanderada demócrata acusaba al republicano de haber abandonado a Puerto Rico e intentado bloquear la ayuda humanitaria tras los huracanes que enfrentó la isla en 2017 y 2018.

En una reciente entrevista con la revista i-D, el artista confirmó que decidió hacer su residencia de conciertos exclusivamente en Puerto Rico y no dar presentaciones en Estados Unidos continental a raíz de que temía que se realizaran redadas migratorias durante los espectáculos.

“Estaba el problema de que ICE podría estar fuera. Y es algo de lo que hablábamos y que nos preocupaba mucho”, comentó Bad Bunny.

