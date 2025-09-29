Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos. Foto: Archivo.

“Esto es por mi gente, por mi cultura y por nuestra historia”. Con esas palabras, el puertorriqueño Bad Bunny confirmó que será él quien se presente en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el 8 de febrero de 2026.

Aunque sus fanáticos de todo el mundo se emocionaron por la noticia, los chilenos que compraron su entrada para los conciertos que el cantante fijó en Santiago comenzaron a sentir preocupación.

Y es que el artista urbano tiene agendados sus shows en Chile el 5, 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional , solo unos días antes del espectáculo en California.

¿Podría alguno de los shows cancelarse, por su presencia en el Super Bowl?

¿Podrían cancelarse las fechas de Bad Bunny en Chile, por el Super Bowl?

Hasta el momento, la productora que trae a Bad Bunny a Chile con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour no ha cancelado ninguna fecha . Tampoco ha comentado sobre la posibilidad de una eventual suspensión.

Sin embargo, en las redes sociales, quienes ya tienen su entrada para ver al artista están preocupados: y es que después de su último show en Chile (que sería el 7 de febrero), Bad Bunny tendría poco tiempo para llegar a California y presentarse en el Super Bowl (8 de febrero) .

Los usuarios están pidiendo a Bizarro que aclaren qué podría pasar. Mientras tanto, fiel al estilo chileno, los memes sobre la situación abundan en las redes sociales.

Cuando Bad Bunny cancele el concierto en Chile por ir al superbowl y su IG se llene de recetas pic.twitter.com/qwfIOsbfO9 — 𝘀𝗼𝗽𝗵♡ (@cinnamonsoulll) September 29, 2025

Bad bunny cuando termine su concierto en Chile corriendo al aeropuerto para llegar a estados unidos pic.twitter.com/dbX7KJUkjE — it’s Mia Mia 💗💬 (@yosoymiamia_) September 29, 2025