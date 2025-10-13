SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

En chats de WhatsApp, inmigrantes comparten estrategias para esquivar las redadas del ICE tras el aumento de deportaciones en EE.UU.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos Keith J. Gardner

En grupos de WhatsApp, inmigrantes comparten consejos para evitar ser detenidos en medio del endurecimiento de las redadas migratorias bajo el gobierno de Donald Trump, según un reportaje de BBC News Brasil.

“No hablen más en público”. Ese fue uno de los mensajes que comenzó a circular en un grupo de WhatsApp integrado por inmigrantes brasileños en Massachusetts, Estados Unidos.

En el video que lo acompañaba, una mujer enseñaba lenguaje de señas como herramienta para evitar llamar la atención de los agentes de inmigración.

El consejo, insólito pero representativo del clima de miedo que se vive entre los migrantes, forma parte de una red de advertencias que, según un reportaje de BBC News Brasil, se han multiplicado tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En los chats, los usuarios se alertan sobre puntos de control, comparten fotos de detenidos e incluso de autos abandonados, con la esperanza de identificar a sus dueños.

Algunos mensajes aconsejan parecer “más estadounidenses”: no hablar portugués en público, usar gafas de sol o incluso poner calcomanías pro-Trump en los autos, una estrategia para pasar desapercibidos ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos Foto: REUTERS ICE

Redes de miedo y solidaridad

BBC News Brasil monitoreó varios de estos grupos en la comunidad brasileña de Massachusetts –una de las más grandes de ese país, con cerca de 300 mil personas– y constató el nivel de ansiedad que existe en estos grupos.

Miles de mensajes circulan cada día, especialmente a las cinco de la mañana, hora en que suelen comenzar las redadas.

“Capturaron a una mujer y a una chica ahora en Milford con cuatro autos de ICE”, decía uno de los mensajes. Otro respondía: “Vinieron con todo. Que Dios se apiade de ellos”.

Las advertencias se acompañan de esfuerzos por ayudar a quienes son detenidos. Algunos usuarios publican fotos de vehículos o nombres para contactar a familiares.

“Muchachos, ayuden a ubicar a la familia de Carla. Fue arrestada por ICE en Stoughton”, se leía en otro mensaje.

Drones y cambios en la rutina

El temor ha llegado a tal punto que algunos migrantes han comenzado a usar drones para vigilar si hay autos o agentes del ICE en sus vecindarios.

“Nosotros tenemos uno también. Mi marido lo hace volar todos los días”, contó una usuaria en uno de los grupos.

Otros, en cambio, optan por no salir de casa o incluso dejar sus trabajos temporalmente. “¿Una o dos semanas de trabajo te harán rico? ¿O prefieres pasar meses encerrado en un centro de detención lejos de tus hijos?”, decía un mensaje viral compartido en los chats.

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos Foto: REUTERS/Nick Oxford Nick Oxford

La situación se agravó después de que la Corte Suprema de EE.UU. otorgara mayor discreción a los agentes del ICE para detener inmigrantes, lo que, según críticos, abre la puerta a arrestos basados en la raza o el idioma.

“Nunca sabremos cuál va a ser nuestra última comida”

Las historias recogidas por BBC News Brasil reflejan tanto el miedo como la resiliencia de esta comunidad.

Algunos, como Lorena Betts, brasileña y fundadora de una red de voluntarios en Massachusetts, intentan documentar los arrestos y ayudar a los afectados.

“Arrestan a la gente en Boston, al día siguiente están en Nueva York, luego en Luisiana, porque en el sur los jueces dictan sentencias más duras”, explicó.

Otros, como Júnior, un repartidor de comida de 27 años, administran grupos de alerta. “Ha ayudado mucho, porque los autos del ICE suelen ir de incógnito”, contó. Sin embargo, admite que también circulan rumores falsos y que la incertidumbre es constante.

En medio de las redadas y deportaciones –más de 400 mil personas desde enero, según el Departamento de Seguridad Nacional–, los grupos de WhatsApp se han convertido en una herramienta de supervivencia y solidaridad.

Como escribió un usuario tras la detención de un compatriota brasileño: “Nunca sabremos cuál va a ser nuestra última comida en este país; esa es la triste realidad ahora”.

Lee también:

Más sobre:InmigrantesICEEstados UnidosMigrantesInmigraciónEEUUDonald TrumpRedadasBrasilRedadas migratoriasServicio de Inmigración y Control de Aduanas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins

Codelco adquiere participación en empresa estadounidense ligada al multimillonario Robert Friedland

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas

Cruz-Coke insiste en diferenciarse de Kast y admite que integrantes del comando de Matthei no votarán por la carta republicana en el balotaje

Barómetro Unab: economía mantiene tendencia positiva en septiembre

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

5.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins
Chile

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins

Cruz-Coke insiste en diferenciarse de Kast y admite que integrantes del comando de Matthei no votarán por la carta republicana en el balotaje

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Codelco adquiere participación en empresa estadounidense ligada al multimillonario Robert Friedland
Negocios

Codelco adquiere participación en empresa estadounidense ligada al multimillonario Robert Friedland

Barómetro Unab: economía mantiene tendencia positiva en septiembre

El saldo positivo de la participación de Chile en la Expo Osaka 2025: “Para el país va a ser algo muy rentable”

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas
Tendencias

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Excampeón de América frena a Jean Beausejour tras pedir el regreso de Alexis Sánchez a la Roja
El Deportivo

Excampeón de América frena a Jean Beausejour tras pedir el regreso de Alexis Sánchez a la Roja

“Por favor, vete”: exjugador de Manchester United revela la presión de Mourinho por culpa del fichaje de Alexis Sánchez

Con su futuro en Colo Colo en duda: Arturo Vidal se une al Mundial de la Kings League de Piqué para representar a Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”
Cultura y entretención

El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza
Mundo

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza

El Ejército de Israel confirma la entrega a Cruz Roja de todos los rehenes con vida que tenía Hamás

Aseguran que Maduro ofreció a EE.UU. las riquezas de Venezuela y cortar con países enemigos para evitar un conflicto armado

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen