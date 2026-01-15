Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump. Foto: archivo.

Alemania, Suecia, Francia y Noruega confirmaron esta semana el envío de personal militar a Groenlandia, con el objetivo de que sus tropas participen en ejercicios conjuntos con las fuerzas de Dinamarca.

Este último país, al igual que los previamente mencionados, es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Groenlandia es un territorio autónomo que es dependiente de Dinamarca, pero que cuenta con su propio gobierno y parlamento .

El envío de tropas por parte de los mencionados países europeos se posiciona en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha insistido en su interés de que Washington se apodere de la isla ártica , la más grande del globo y rica en recursos naturales.

Trump ha declarado repetidamente que el gigante norteamericano necesita Groenlandia para resguardar su seguridad nacional e, incluso, la internacional.

Durante su primer mandato también reiteró dicho punto. Y, a principios de 2025 —año en que asumió su segundo periodo no consecutivo, el 20 de enero— se negó a descartar la coerción económica o militar para concretar ese objetivo.

Este miércoles 14 de enero, representantes de Washington y Copenhague se reunieron en la Casa Blanca para discutir sobre la situación de la isla.

Sin embargo, el encuentro no concluyó con cambios en las posturas.

Tras la reunión, Trump manifestó desde el Despacho Oval: “Veremos qué pasa con Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional” .

Agregó que su administración tiene “una muy buena relación” con Copenhague.

Sin embargo, recalcó que la isla debe ser controlada por Estados Unidos: “Dinamarca no puede hacer nada al respecto si Rusia o China quieren ocupar Groenlandia, pero nosotros podemos hacer todo lo posible” .

Sus declaraciones se dieron luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su par groenlandesa, Vivian Motzfeldt, reconocieran que no pudieron cambiar la postura de Washington.

Describieron la instancia de conversación como “franca” y “constructiva”, y anunciaron la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una “solución común” al “profundo desacuerdo” .

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que una ofensiva contra Groenlandia prácticamente supondría un quiebre de la OTAN, organismo del que Estados Unidos es uno de los principales miembros .

El país norteamericano cuenta con una base militar en el noroeste de la isla ártica, la Base Espacial Pituffik, antes conocida como Base Aérea de Thule. Alberga alrededor de 150 efectivos.

El Ministerio de Defensa de Alemania anunció el miércoles el envío de un “equipo de reconocimiento” de 13 militares a Groenlandia, para así participar en “una misión de exploración” junto con otros países asociados que también fueron invitados por las autoridades danesas.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmó ese mismo día en una publicación en X que oficiales de las Fuerzas Armadas de Suecia viajaron a Groenlandia, como parte de “un grupo de varios países aliados” .

Aseguró que, en conjunto, participarán en la llamada Operación Arctic Endurance , a petición de Dinamarca .

Kristersson no especificó el número de efectivos de las fuerzas suecas que viajaron al territorio.

Några officerare från den svenska Försvarsmakten anländer idag till Grönland. De ingår i en grupp från flera allierade länder. Tillsammans ska de förbereda kommande moment inom ramen för den danska övningen Operation Arctic Endurance. Det är på förfrågan från Danmark som Sverige… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) January 14, 2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró el miércoles a través de la misma red social: “A petición de Dinamarca, he decidido que Francia participe en los ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, Operación Arctic Endurance”.

“Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros les seguirán” , agregó el mandatario, sin especificar un número determinado de tropas.

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Noruega confirmó a CNN que su país enviará dos efectivos de defensa a la isla ártica .

À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.



De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026

Pese a las tensiones por las declaraciones de Trump, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, declaró el miércoles a la prensa que “es poco probable que un país de la OTAN ataque a otro país de la OTAN” .

Cabe recordar que el Artículo 5 de la OTAN establece que una ofensiva contra uno de los países miembros representa un ataque a todas las naciones que son miembros de la Alianza.

Días antes de la reunión entre representantes estadounidenses y daneses, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, informó en una publicación en X que tuvo una conversación con sus homólogos de Dinamarca y Groenlandia.

Afirmó que, en la llamada, reiteró “el firme apoyo de Canadá a la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca y Groenlandia” .

“Como naciones árticas, compartimos un profundo compromiso con la seguridad y la protección regional. Estaré en Nuuk, Groenlandia, en las próximas semanas para la inauguración oficial del consulado de Canadá , para transmitir este mensaje y fortalecer nuestra larga colaboración en el Ártico”.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, declaró el miércoles a la radio francesa RTL que Francia tiene previsto abrir un consulado en Groenlandia el próximo 6 de febrero .

Dicha medida se había gestado desde el año pasado, precisó el titular de la cartera.