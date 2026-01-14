SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump insiste en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados con Dinamarca en la Casa Blanca

    El mandatario estadounidense remarcó que el territorio ártico es necesario “para la seguridad nacional”, aunque afirmó que su Administración tiene “una muy buena relación” con Dinamarca, país del que la isla es una región autónoma.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en apoderarse de Groenlandia tras la reunión sin resultados que se efectuó este miércoles en la Casa Blanca para abordar el tema, donde participaron un equipo de su gabinete y una delegación de Dinamarca, país del que la isla es una región autónoma.

    “Veremos qué pasa con Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que veremos qué pasa”, sostuvo Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, donde remarcó que su Administración tiene “una muy buena relación” con Copenhague.

    Sin embargo, reiteró su postura de que la isla del Ártico tiene que estar en manos de EE.UU. porque, “si no, Rusia y China entrarán”. “Y Dinamarca no podrá hacer nada al respecto, pero nosotros podemos hacer todo”, añadió.

    En este sentido, el mandatario norteamericano hizo hincapié en que “necesita” ese territorio “para la seguridad nacional”, para luego asegurar: “y eso incluye a Europa”.

    De hecho, confirmó que había hablado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien le habría respondido que “quiere ver que suceda algo”.

    Sus declaraciones llegan después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su par groenlandesa, Vivian Motzfeldt, reconocieran que no habían podido cambiar la postura estadounidense durante el encuentro, que catalogaron como “franco” y “constructivo”.

    De la misma forma, ante al “profundo desacuerdo” sobre el estatus de la isla, dieron a conocer la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una “solución común” a los desacuerdos con Washington sobre Groenlandia.

