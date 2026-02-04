El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

Cuando se cumple un mes desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, su hijo Nicolás Maduro Guerra publicó un extenso y emotivo mensaje en la red social X .

Allí habló sobre la ausencia de su padre, el impacto personal de la detención del dictador y la continuidad del proyecto chavista.

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura. Foto: Instagram

El mensaje de Nicolás Maduro Guerra

“Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre”, escribió al inicio del texto.

Más adelante, reconoció el impacto emocional del período: “Ha sido duro? Sí, muy duro”, aunque sostuvo que este tiempo también ha servido para reafirmar convicciones y preparación política.

“Es un mes de certeza en el pueblo, de sentirnos preparados por ti para afrontar este reto”, señaló.

En su mensaje, Maduro Guerra insistió en que, pese a la tristeza, el entorno político del mandatario se mantiene cohesionado en Venezuela.

“Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes”, afirmó, agregando que se sienten “tristes pero fortalecidos en ti, tu serenidad, tu paz que nos transmites en este instante” .

El diputado venezolano también proyectó un reencuentro con su padre y la continuidad del ideario chavista.

“Cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo y continuaremos el camino Bolívar y Chávez”, escribió, vinculando ese proceso a la promesa de que “la familia venezolana tenga una vida digna, feliz, plena, y desarrollada en todos los campos y dimensiones”.

En la parte final del mensaje, Maduro Guerra reiteró su respaldo político y simbólico al ex mandatario detenido.

“Vamos con fuerza junto a tu equipo, junto al pueblo y por la patria, a seguir construyendo el sueño de soberanía y dignidad, en paz total, con diálogo, inclusión y diplomacia”, expresó.

Y cerró con una declaración de fe y victoria: “Seguimos venciendo en nombre de Dios y estarás entre nosotros más temprano que tarde” .

— Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) February 3, 2026

La captura de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y Cilia Flores cumplen un mes presos en Nueva York, tras ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

En los tribunales estadounidenses se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de ese país.

Ambos permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y esperan una nueva audiencia judicial programada para el 17 de marzo.

El ex mandatario venezolano enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Flores, en tanto, está acusada de cuatro delitos vinculados a los de su marido, incluyendo conspiración para importar cocaína y posesión de armas.

Quién es Nicolás Maduro Guerra

Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, es el único hijo biológico de Nicolás Maduro.

Nacido en 1990, es economista y actualmente se desempeña como diputado de la Asamblea Nacional por el estado de La Guaira.

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura. Foto: Nicolás Maduro Guerra.

De acuerdo con documentos de la Casa Blanca, está acusado de integrar la red de narcoterrorismo atribuida a su padre, con presuntos envíos de cocaína a Estados Unidos y vínculos con carteles de droga, hechos que forman parte de la acusación presentada por Washington.