SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Tiene 33 años, es activa en redes sociales y se ha caracterizado por mantener un alto perfil en la esfera política. La nueva titular de la cartera, quien fue designada por la mandataria encargada Delcy Rodríguez, figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela. Foto: archivo.

    La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes 2 de febrero la designación de Daniella Cabello como ministra de Turismo.

    Se trata de la hija de Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura clave del chavismo.

    El anuncio se posicionó a casi un mes desde que Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por las fuerzas de Estados Unidos, en un operativo realizado la madrugada del 3 de enero.

    Asimismo, su designación ocurre tras una serie de cambios que Rodríguez ha impulsado en el gabinete.

    A través de un mensaje en su cuenta de Telegram, la mandataria encargada afirmó: “He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”.

    Rodríguez también agradeció a la hasta ahora titular, Leticia Gómez, “por su valiosa labor al frente de esta importante cartera”.

    Entre los ministerios en los que la mandataria encargada ha realizado cambios en las últimas semanas, se encuentran los de Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y el Despacho de la Presidencia.

    Junto con ello, ha impulsado cambios en las designaciones militares y designó al expresidente del Banco Central, Calixto Ortega, como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela. Foto: archivo.

    Quién es Daniella Cabello, la nueva ministra de Turismo de Venezuela

    Daniella Cabello tiene 33 años y es hija de Diosdado Cabello, quien también tiene dos hijos más. Sin embargo, estos últimos mantienen un perfil más bajo que el de su hermana.

    La nueva ministra del Turismo venezolana figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

    A finales de 2024, el entonces presidente estadounidense Joe Biden le impuso el veto junto a otros funcionarios, incluido Alexis Rodríguez Cabello, jefe de inteligencia y primo de Diosdado Cabello.

    La medida de Washington se debió a que los sancionados presuntamente siguieron medidas del régimen relacionadas a la represión de las manifestaciones que cuestionaban los resultados electorales.

    Cabe recordar que, en las últimas elecciones presidenciales del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Maduro sin que se presentaran las actas que acreditaran ese supuesto triunfo.

    Diosdado Cabello también figura en la lista de sancionados por Estados Unidos.

    Daniella Cabello, quien además es hija de la diputada Marleny Contreras, es parte de las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y desde hace dos años ha dirigido el Instituto Marca País y la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones.

    También tuvo una carrera como cantante y fue productora del programa Con el mazo dando, conducido por su padre.

    Está casada con el reguetonero Omar Acedo. Según informaciones rescatadas por El País, este último ha compuesto en varias oportunidades canciones para las campañas del gobierno.

    Cabello es activa en redes sociales y cuenta con más de 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en donde habitualmente comparte contenidos relacionados a actividades oficiales.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaDaniella CabelloDiosdado CabelloDelcy RodríguezNicolás MaduroMarleny ContrerasCaracasOmar AcedoMaduroMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Lo más leído

    1.
    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    2.
    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    3.
    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    4.
    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad
    Chile

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile
    Negocios

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela
    Tendencias

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia
    El Deportivo

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Las cinco figuras de la NBA que pueden cambiar de equipo antes del cierre de mercado

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”
    Cultura y entretención

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”