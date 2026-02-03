Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela. Foto: archivo.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes 2 de febrero la designación de Daniella Cabello como ministra de Turismo.

Se trata de la hija de Diosdado Cabello , ministro del Interior y figura clave del chavismo .

El anuncio se posicionó a casi un mes desde que Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por las fuerzas de Estados Unidos, en un operativo realizado la madrugada del 3 de enero.

Asimismo, su designación ocurre tras una serie de cambios que Rodríguez ha impulsado en el gabinete.

A través de un mensaje en su cuenta de Telegram, la mandataria encargada afirmó: “He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional” .

Rodríguez también agradeció a la hasta ahora titular, Leticia Gómez, “por su valiosa labor al frente de esta importante cartera”.

Entre los ministerios en los que la mandataria encargada ha realizado cambios en las últimas semanas, se encuentran los de Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y el Despacho de la Presidencia.

Junto con ello, ha impulsado cambios en las designaciones militares y designó al expresidente del Banco Central, Calixto Ortega, como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Quién es Daniella Cabello, la nueva ministra de Turismo de Venezuela

Daniella Cabello tiene 33 años y es hija de Diosdado Cabello , quien también tiene dos hijos más. Sin embargo, estos últimos mantienen un perfil más bajo que el de su hermana.

La nueva ministra del Turismo venezolana figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos .

A finales de 2024, el entonces presidente estadounidense Joe Biden le impuso el veto junto a otros funcionarios, incluido Alexis Rodríguez Cabello, jefe de inteligencia y primo de Diosdado Cabello.

La medida de Washington se debió a que los sancionados presuntamente siguieron medidas del régimen relacionadas a la represión de las manifestaciones que cuestionaban los resultados electorales.

Cabe recordar que, en las últimas elecciones presidenciales del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Maduro sin que se presentaran las actas que acreditaran ese supuesto triunfo.

Diosdado Cabello también figura en la lista de sancionados por Estados Unidos.

Daniella Cabello, quien además es hija de la diputada Marleny Contreras , es parte de las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y desde hace dos años ha dirigido el Instituto Marca País y la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones .

También tuvo una carrera como cantante y fue productora del programa Con el mazo dando, conducido por su padre.

Está casada con el reguetonero Omar Acedo. Según informaciones rescatadas por El País, este último ha compuesto en varias oportunidades canciones para las campañas del gobierno.

Cabello es activa en redes sociales y cuenta con más de 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en donde habitualmente comparte contenidos relacionados a actividades oficiales.