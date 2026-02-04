Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron). Foto: Presidencia de Colombia.

El pasado martes, 3 de enero, se gestó finalmente la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca. La relación entre ambos líderes ha sido históricamente tensa, con fuertes acusaciones desde ambas partes.

Por ello, en vilo se mantuvieron quienes siguieron de cerca este encuentro. Las posibilidades de que pudiera terminar “mal” eran muchas. Y es que, en paralelo a su relación conflictiva, Petro no habla inglés. No obstante, contra todo pronóstico pesimista, los mandatarios salieron contentos de su cita.

“Tuvimos una reunión muy buena. Me pareció estupendo” , comentó Trump a los periodistas.

Además, Petro utilizó sus redes sociales para mostrar los regalos que recibió del republicano. Esto es todo lo que se sabe sobre la reunión, y los regalos que intercambiaron entre ambos.

Cómo fue la reunión entre Petro y Trump

Más allá de limar asperezas, la reunión entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos era clave para conocer el futuro del país latinoamericano aunque, hasta ahora, no compartieron de forma oficial si es que llegaron a acuerdos concretos sobre temas fundamentales.

De acuerdo a las declaraciones de Petro, un tema que conversó con Trump fue la posibilidad de exportar gas venezolano a través de Colombia . También cómo podrían unir fuerzas para luchar contra el narcotráfico en la región.

En este último punto, surgió la idea de trabajar juntos para localizar y capturar a los “capos”, los grandes narcotraficantes que operan desde el exterior, como en los Emiratos Árabes Unidos, Europa y Estados Unidos.

Por su parte, el presidente estadounidense dijo que también hablaron sobre levantar las sanciones que le impuso el 2025 por las acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico . Además, habrían conversado sobre cómo lidiar en el conflicto con Ecuador.

Para el colombiano, la conversación fue “optimista y constructiva”, aunque reconoció que “hay diferentes maneras de ver el problema (...) Intentamos aferrarnos a lo que nos une, en lugar de a lo que nos separa”.

En esta ocasión, a diferencia de lo que dijo en los últimos días, Petro se limitó a no comentar sobre la captura de Nicolás Maduro .

Los regalos que intercambiaron Petro y Trump

Para distender el ambiente, Gustavo Petro le hizo un regalo a Donald Trump: una obra de arte colombiana bautizada como “Jaguar” del artesano Marcelino Chasoy .

“En los pueblos indígenas de la amazonia es símbolo de poder, protección. En la vida espiritual, muchos chamanes se transforman en jaguares como parte de la fuerza”, explicó el asesor de comunicaciones de Petro, Andrés Hernández, en su cuenta de X.

Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron) Tendencias / La Tercera

Trump también le hizo varios regalos al colombiano. El primero, que Petro compartió en sus redes sociales, fue una fotografía de ambos dándose la mano, con una carta firmada por el mandatario que dice: “Gustavo, fue un gran honor. Amo Colombia”.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

El segundo regalo que recibió el líder colombiano fue el libro Trump: el arte de la negociación con una dedicatoria que Petro dijo no entender, por su poco manejo en el inglés. Trump escribió: “Eres genial”.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Y, finalmente, el último presente que recibió Petro fue la gorra roja de Make America Great Ag ain (MAGA) firmada por Trump con un marcador negro , pero con un detalle particular. “Le propuse a Donald Trump un cambio en la moda: ponerle una “S” a América”.

Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron) Tendencias / La Tercera