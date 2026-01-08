SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    La llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro habría puesto fin a la escalada de amenazas entre Estados Unidos y Colombia. Esto es lo que se sabe del “telefonazo” que sostuvieron ambos presidentes.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos parecen haberse soltado un poco. Esto, después de una llamada que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que habría marcado el fin de las amenazas, insultos y ataques verbales entre ellos.

    Hace solo unos días, Trump escribió que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”.

    Incluso, le había retirado su visa para que pudiera entrar a EE.UU.

    En respuesta, Petro amenazó con preparar a sus militares y él mismo tomar armas para defenderse de la “amenaza ilegítima” del mandatario estadounidense. Y es que, para muchos analistas, Colombia podría haber sufrido el mismo destino que Venezuela.

    Pero ese vaivén habría terminado con el telefonazo. Esto es lo que se sabe sobre la llamada.

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    La llamada entre Trump y Petro

    Durante más de una hora, Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono. Aunque ninguna de las partes reveló qué fue exactamente lo que se dijeron, el presidente de Estados Unidos aseguró que fue “un gran honor” conversar con su par colombiano.

    Incluso, dijo que lo había invitado a la Casa Blanca para que pudieran reunirse presencialmente. Según escribió Trump en la red social Truth Social, Petro le aclaró sus inquietudes sobre el narcotráfico y mantuvo un tono cordial en todo momento, algo que el mandatario estadounidense agradeció.

    “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecio su llamada y tono, y espero reunirme con él en el futuro cercano”.

    Por su parte, Petro, en una reunión que convocó en la Plaza Bolívar donde, inicialmente, iban a iniciar marchas en contra de los dichos de Trump, aseguró que tuvo que cambiar su discurso inicial después de la llamada. Dijo que Colombia “ya puede dormir tranquila”, descartando así un próximo ataque a su país, similar al que vivió Venezuela durante toda la semana.

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    “Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína”, explicó a sus ciudadanos, y mencionó también que “Trump no es bobo” y que asistirá a la reunión de la Casa Blanca “para ver que sale de ahí”.

    Sin embargo, aún con las tensiones ya mucho más resueltas, Petro aseguró que “si alguien osara hacerme daño, lo que sucedería es que el pueblo de Colombia entra al conflicto”.

