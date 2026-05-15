EE.UU. sigue de cerca más de 40 posibles contagios de hantavirus

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos elevaron este jueves a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus, la mayoría de alto riesgo, afirmando que les recomendaron permanecer en sus domicilios y evitar el contacto con otros individuos durante seis semanas, aunque no les impusieron restricciones de movimiento.

Así lo anunció el coordinador de la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), David Fitter, quien precisó que “a la mayoría de las personas afectadas se les ha recomendado permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas durante un período de monitoreo de 42 días”, según recogió el portal de noticias The Hill.

CDC is actively working alongside public health partners at the local, state, federal, and international levels, applying world-class expertise to monitor potential Andes virus exposures. The current risk to the public remains low. Here’s how CDC is responding:

- Engaging with… pic.twitter.com/RTI47JuS6I — CDC (@CDCgov) May 14, 2026

De la misma forma, Fitter explicó que el seguimiento se divide en tres grupos: pasajeros repatriados del MV Hondius que ahora se encuentran en Nebraska y Atlanta, pasajeros que ya habían desembarcado y regresado a casa antes de que se identificara el brote, y personas que pudieron haber estado expuestas en vuelos donde se detectó un caso sintomático.

De cualquier modo, la mayoría se consideran casos de alto riesgo de contagio, por lo que los CDC recomiendan que quienes están bajo vigilancia permanezcan en casa, no viajen y eviten el contacto con otras personas durante su período de vigilancia de 42 días, explicó Fitter.

Aun así, señaló que los centros no están utilizando su autoridad federal para imponer cuarentenas: aunque se inste a quienes están en Nebraska a que permanezcan allí, el gobierno federal no las obligará, apuntó el coordinador.

“Nuestro enfoque se basa en el riesgo y la evidencia. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los pasajeros y los socios de salud pública para garantizar la vigilancia y el acceso rápido a la atención médica en caso de que presenten síntomas” , argumentó.

Para finalizar diciendo: “Comprendemos que estos pasajeros ya han pasado por una experiencia difícil y este enfoque coordinado refleja nuestro respeto por ellos como socios para mantener su seguridad y la de sus comunidades”.