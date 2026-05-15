SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. sigue de cerca más de 40 posibles contagios de hantavirus

    El coordinador de la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), David Fitter, precisó que a la mayoría de las personas afectadas se le ha recomendado permanecer en casa y evitar el contacto con otros individuos.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Evacuación del crucero MV Hondius

    Las autoridades sanitarias de Estados Unidos elevaron este jueves a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus, la mayoría de alto riesgo, afirmando que les recomendaron permanecer en sus domicilios y evitar el contacto con otros individuos durante seis semanas, aunque no les impusieron restricciones de movimiento.

    Así lo anunció el coordinador de la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), David Fitter, quien precisó que “a la mayoría de las personas afectadas se les ha recomendado permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas durante un período de monitoreo de 42 días”, según recogió el portal de noticias The Hill.

    De la misma forma, Fitter explicó que el seguimiento se divide en tres grupos: pasajeros repatriados del MV Hondius que ahora se encuentran en Nebraska y Atlanta, pasajeros que ya habían desembarcado y regresado a casa antes de que se identificara el brote, y personas que pudieron haber estado expuestas en vuelos donde se detectó un caso sintomático.

    De cualquier modo, la mayoría se consideran casos de alto riesgo de contagio, por lo que los CDC recomiendan que quienes están bajo vigilancia permanezcan en casa, no viajen y eviten el contacto con otras personas durante su período de vigilancia de 42 días, explicó Fitter.

    Aun así, señaló que los centros no están utilizando su autoridad federal para imponer cuarentenas: aunque se inste a quienes están en Nebraska a que permanezcan allí, el gobierno federal no las obligará, apuntó el coordinador.

    “Nuestro enfoque se basa en el riesgo y la evidencia. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los pasajeros y los socios de salud pública para garantizar la vigilancia y el acceso rápido a la atención médica en caso de que presenten síntomas”, argumentó.

    Para finalizar diciendo: “Comprendemos que estos pasajeros ya han pasado por una experiencia difícil y este enfoque coordinado refleja nuestro respeto por ellos como socios para mantener su seguridad y la de sus comunidades”.

    Más sobre:Estados UnidosHantavirusContagiadosSeguimientoCDCDavid FitterCuarentenaMV HondiusMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque ruso contra Kiev supera las 20 víctimas mortales, incluidos tres menores

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    Trump afirma que Xi habló de EE.UU. como país “en decadencia” durante el mandato de Biden

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”

    Las visiones de Hinzpeter y Nazer sobre el rol del sector privado en la crisis de seguridad

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”
    Chile

    Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”

    Las visiones de Hinzpeter y Nazer sobre el rol del sector privado en la crisis de seguridad

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence
    Negocios

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    Estudio alerta que PGU genera “presión sobre las finanzas públicas” y plantea subir la edad legal de jubilación

    Ministerio del Trabajo recorta a la mitad presupuesto 2026 del Sence para cumplir con ajuste del gasto requerido por Hacienda

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio
    Tendencias

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio

    Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    El Atacama Challenger se alista para recibir a los mejores competidores de Iberoamérica
    El Deportivo

    El Atacama Challenger se alista para recibir a los mejores competidores de Iberoamérica

    DT de Colo Colo en problemas: el informe arbitral que complica a Fernando Ortiz tras su expulsión frente a Coquimbo

    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar
    Cultura y entretención

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    EE.UU. sigue de cerca más de 40 posibles contagios de hantavirus
    Mundo

    EE.UU. sigue de cerca más de 40 posibles contagios de hantavirus

    Ataque ruso contra Kiev supera las 20 víctimas mortales, incluidos tres menores

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad
    Paula

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica