“Ponte feliz...”: la alocada celebración entre Gabriel Suazo y Alexis Sánchez por la victoria del Sevilla

Alexis Sánchez se transformó en el héroe del Sevilla. El Niño Maravilla volvió a ratificar su vigencia. Su conquista, en los 67′, con un toque suave, lleno de talento y jerarquía, les dio a los andaluces tres puntos claves en la visita al Alavés. Es la primera vez que marca con su nueva camiseta y, para mejor, termina con una inquietante racha personal: 537 días de sequía goleadora.

El tocopillano se llenó de reconocimientos. La prensa española, por ejemplo, se las ingenió para armar juegos de palabras con su apodo a la hora de calificarlo. “Le funciona de Maravilla”, ensayó, por ejemplo, Marca. Estadio Deportivo, en cambio fue más concreto, pero igualmente categórico. “Respondió a la la confianza de Almeyda con la dosis de calidad necesaria para decidir con maestría el partido”, evaluó. El Diario de Sevilla le atribuyó poderes mágicos. “La varita mágica para convertir en oro la visita a Vitoria”, describió.

“Ponte feliz, la...”: la alocada celebración entre Gabriel Suazo y Alexis Sánchez por la victoria del Sevilla

En pleno campo de juego, sus compañeros le testimoniaron el agradecimiento y el aprecio por haber pavimentado el camino a la victoria. Un registro publicado por la cuenta del club en Tik-Tok da cuenta, precisamente, del reconocimiento que recibió el delantero.

En el registro también toma protagonismo el otro chileno del Sevilla: Gabriel Suazo. El excapitán de Colo Colo es uno de los más contentos con el acierto del atacante, a quien recibe con un efusivo abrazo y, cómo no, un chilenismo. “¡Vamos". Ponte feliz, la con...”, le dice, en medio de la celebración.

🤍❤️ QUÉ 3 PUNTOS, QUÉ EQUIPO, QUÉ UNIDAD y… ¡QUÉ AFICIÓN!#AlavésSevilla pic.twitter.com/fcLsbVNvxB — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 20, 2025

El Niño Maravilla recibe un par de abrazos de parte de sus compañeros. “Bien, Niño”, se les escucha decir a varios otros justamente en señal de felicitaciones.

Sánchez, en solitario, también exhibe su satisfacción. “Vamos, carajo”, dice empuñando la mano derecha.

El registro cierra con todos los jugadores sevillistas, incluidos ambos chilenos, ofreciéndoles la victoria a los fanáticos que los acompañaron en las tribunas del estadio Mendizorrroza,