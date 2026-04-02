Teorema y El Menor: la Generación Dorada del freestyle en Chile que se compara con la Copa América de 2015

La Final Internacional de Red Bull Batalla Chile 2026 vuelve al país después de cuatro ediciones. El campeonato es considerado el “mundial de freestyle”, es decir, duelos de rimas improvisadas. Además, esta se levanta como una de las oportunidades más grandes para que el cinturón de campeón se quede en territorio nacional.

El Menor. Red Bull Batalla 2025 Chile. Foto Gary Go / Red Bull Content Pool.

La última vez que la competencia estuvo en Chile formó una noche de rimas inolvidables en la Quinta Vergara de Viña del Mar. Esta vez, el certamen llegará el 11 de abril a un Movistar Arena que ya tiene un sold out total. Los chilenos que estarán presentes en la competición son El Menor y Teorema, dos de los freestylers que más han marcado la disciplina en el país.

Un cinturón esquivo

El freestyle nacional tiene una relación amarga con el campeonato. Pese a que Chile se ha posicionado como una de las grandes potencias de la disciplina, el título le ha sido esquivo por dos décadas. Algunos de los chilenos que han estado en el ring se han quedado a distancias muy cortas de alcanzar la gloria, sin lograrlo finalmente.

Uno de los que más lejos llegó fue el rapero Kaiser. El freestyler viajó a España en 2014 para competir en la edición de ese año. Tras varias batallas, se enfrentó al español Invert en la final. El duelo estuvo marcado por un paso de breakdance, donde el local se paró en una mano, en un gesto escénico que decantó un reñido encuentro y dejó al artista nacional en segundo lugar.

Al año siguiente, la competencia internacional aterrizó en la Plaza de la Paz en Recoleta. Para esa edición, el representante fue Tom Crowley, quien repitió la hazaña de Kaiser al llegar a la final. Sin embargo, fue superado por el representante español Arkano en un duelo histórico.

En el año 2021, fue el turno de la Quinta Vergara para ser la casa del evento. Sin embargo, la edición fue amarga para el público chileno, ya que el representante nacional Basek, perdió en primera ronda.

Una oportunidad de oro

Los representantes chilenos de esta edición son Teorema y El Menor. El primero ganó su puesto tras coronarse como campeón nacional en una final con el rapero Adesong. Por otro lado, El Menor participó en la edición internacional del año pasado y se quedó con el tercer lugar, lo que aseguró su participación.

El Menor y Teorema. Red Bull Batalla 2025 Chile. Foto Gary Go / Red Bull Content Pool.

Para Cayú, quien será el host de la competencia, señala que esta es una gran oportunidad para que Chile se quede con el cinturón de Red Bull. “Tenemos a los dos mejores representantes de la historia de Chile. Ambos están en los mejores momentos de su carrera”, detalla.

Ambos competidores se hicieron conocidos dentro del circuito por sorprender a cortas edades. Teorema tenía 16 años cuando se enfrentó en la final de Batalla de Maestros en 2015 con Aczino, rapero mexicano reconocido como uno de los mejores de la historia de la disciplina. Si bien perdió, fue un papel que lo hizo posicionarse bajo el foco.

Teorema.

El rapero chileno llega en un gran momento de su carrera. Teorema pasó una temporada en FMS Argentina, que es una competencia en formato liga, donde quedó en segundo lugar tras encabezar la tabla casi todas las fechas. Esto lo posiciona como uno de los extranjeros con mejor paso por la liga.

Por su lado, El Menor es un rapero oriundo de Coquimbo que llamó la atención en la competencia callejera DEM Battles. Con un estilo de rimas complejas y golpes potentes se fue ganando un espacio en la escena nacional. En 2024, le ganó a Teorema la final de la nacional chilena y representó a Chile en España.

El Menor. Red Bull Batalla 2023 National Final Chile. Foto Gary Go / Red Bull Content Pool.

La irrupción de El Menor en la escena internacional ha sido demoledora a lo largo de los años. En 2024, el coquimbano casi le otorgó a Chile su primer campeonato internacional de FMS, otra de las ligas más importantes. Sin embargo, perdió en la final con el argentino Larrix. Además, viene de un gran desempeño en la última edición, donde perdió con el español Chuty.

Los representantes nacionales tendrán que enfrentarse a otros raperos de categoría. Entre ellos destacan Chuty y Gazir, ambos españoles que comparten el título de la edición pasada. También, el colombiano Fat N llega en un gran momento tras coronarse en la competencia especial por los 20 años de Red Bull Batalla de los Gallos.

El host Cayú hace un símil con lo que fue la Generación Dorada del fútbol chileno. “Se siente un ambiente de campeonato. Se podría comparar con la Copa América que tuvo Chile en el 2015 cuando fue en Chile y se respiraba de que Chile iba a ser campeón (...) Este año es algo similar lo que pasa en el contexto”.

El Menor. Foto Charly López / Red Bull Content Pool

El recinto que recibirá el campeonato es el Movistar Arena y ya no quedan entradas. Igualmente, las batallas serán transmitidas por televisión abierta. A través de las pantallas de Chilevisión se podrá observar la Final Internacional de Red Bull.