El Deportivo

El grupo de la muerte: México será el rival de Chile en octavos del Mundial y España elimina a Brasil

Los aztecas aseguraron el segundo lugar de la zona C, al vencer a Marruecos, y enfrentarán a la Roja de Nicolás Córdova este martes, en Valparaíso. Mientras que la Canarinha cayó con los hispanos y quedó último.

Carlos Tapia 
Carlos Tapia
México será el rival de Chile en octavos de final del Mundial Sub 20. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

El grupo de la muerte en el Mundial Sub 20 prometía una definición tan ajustada como infartante. La zona C había arrojado la grata consolidación de Marruecos como líder y clasificado, tras dos victorias. Entre México, Brasil y España, solo uno iba a acceder directamente a la ronda de los octavos de final. Además del evidente atractivo al tratarse de potencias, lo que iba a suceder este sábado, en el primer turno de partido, era clave para el devenir de Chile porque se conocería al rival de los pupilos de Nicolás Córdova.

Luego de la agónica derrota con Egipto y la increíble definición del grupo A, que dejó a la selección nacional en la ronda de 16 mejores como segundo gracias al ítem del fair play, tenía que poner particular atención con lo que sucedería, simultáneamente, en el Estadio Nacional y en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. En definitiva, será México el próximo escollo del combinado chileno.

Había una atención particular en Ñuñoa. En la cartilla de partidos de la Copa del Mundo juvenil, el choque entre españoles y brasileños era de los más atrayentes. Por nombres y peso específico, estaban destinados a ser animadores de la cita. Sin embargo, sus dudas los pusieron en una posición incómoda, con la urgencia de ganar. Un empate era mal negocio para ambos, por el tema de los mejores terceros.

Con un primer tiempo que tuvo acercamientos de lado y lado, solo faltó el gol. Brasil comenzó mejor. De hecho, tuvo una chance clara en los 7’, con un tiro de Joao Cruz al travesaño, y un gol anulado a Luighi, en los 10’. España reaccionó a la pasividad y tomó las riendas. La Roja europea se fue prendiendo, y con ello el encuentro tomó otro tono. En los 18’, Pablo García (jugador del Betis) sacó un ajustado disparo de zurda, que se fue por muy poco.

La labor de Rayane Belaid, el 7 de los españoles, era clave para la construcción ofensiva en los 45’ iniciales. Mientras que Iker Bravo, nominalmente el centrodelantero, contó con dos ocasiones pero sus remates no fueron lo suficientemente ajustados para batir la portería rival. España atacaba desde la posesión, el elemento basal de su fútbol. a nivel general Brasil, por su parte, era de juego directo. Nada de jogo bonito, para malestar de los amantes del lirismo.

España derrotó a Brasil. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Al primer tiempo le faltó el gol. El empate dejaba a ambos cuadros con apenas dos puntos, lo que significaba sacarlos de carrera (un fracaso con todas las de la ley). En paralelo, México y Marruecos tampoco se sacaban ventaja en Valparaíso.

Apenas comenzó la parte complementaria, se abrió el arco para España. Minuto 47 e Iker Bravo acertó. El delantero del Udinese, excompañero de Alexis Sánchez y Damián Pizarro en la tienda bianconeri, recibe un pase de Pablo García, se saca al portero y define para el 1-0. Esto hundía a la Canarinha en la última posición del grupo.

La apertura de la cuenta aletargó a los europeos. O, de otra manera, hizo reaccionar al campeón sudamericano Sub 20, que empezó a presionar más y a generar peligro en el área rival. El sostén español fue Fran González, arquero del Real Madrid, quien tuvo un par de tapadas notables para mantener el cero. En la última parte del encuentro en Santiago, Brasil buscó con todo la igualdad, con más ímpetu y apuro que un estilo determinado. Finalmente, el Scratch perdió por la mínima y quedó último. Eliminado.

En el Elías Figueroa, México dependía de sí mismo para avanzar, y chocó ante un Marruecos que presentó nueve cambios (ya pensando en octavos). A través de un lanzamiento penal en los 51’, Gilberto Mora, el niño prodigio del fútbol azteca (de 16 años), convirtió el 1-0 para el Tri, que sería el resultado definitivo.

Eso bastó para que los mexicanos aseguraran el segundo lugar y se cruzaran en el camino de Chile, de cara a los “mata-mata”.

Entonces, el escolta de Marruecos enfrentará a la Roja este martes, en Valparaíso. El choque está programado para las 16.30 horas, abriendo la fase de eliminación directa, aunque hay una posibilidad de que cambie el horario y que pase a la noche.

Los africanos, en su condición de líderes, va en octavos ante uno de los terceros. Puede ser de la zona A (Egipto), B (Corea del Sur) o F (que se define este domingo; por ahora es Nigeria). España tendrá que esperar para saber si es uno de los mejores terceros.

