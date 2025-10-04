SUSCRÍBETE
El Deportivo

La reunión secreta en que Egipto le pidió a FIFA cambiar las reglas y clasificar en el Mundial Sub 20 por vencer a Chile

El cuadro africano le solicitó al ente rector avanzar de ronda, argumentando haber vencido a Chile en el enfrentamiento entre sí.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Futbolistas de Egipto consuelan a Felipe Faúndez tras la victoria de Egipto sobre Chile. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El milagro del Fair Play. Chile cayó ante Egipto, pero clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20. ¿El motivo?, el insólito criterio de las tarjetas amarillas benefició a la Roja tras un desenlace de infarto.

Omar Khedr, joya del Aston Villa, anotó un golazo de tiro libre en el quinto minuto de descuento, silenciando al Estadio Nacional. Fue el 2-1 para los africanos, que celebraron con el pitazo final.

Mientras los faraones festejaban enérgicamente, algunos consolaban a unos abatidos futbolistas nacionales. La Roja no podía creer lo que acababa de ocurrir, aunque ninguna de las escuadras tenía claro quién avanzaba.

Hubo un triple empate con Nueva Zelanda, que terminó en la última posición. El resultado entre sí no corrió, ya que cada selección le ganó a una y cayó con otra. Tanto Chile como Egipto terminaron igualados en diferentes criterios. Ambos sumaron tres puntos y tenían una diferencia de gol de -2. Esto último dejó fuera de la definición a los oceánicos (-3).

También empataron en goles convertidos, por lo que el penúltimo criterio fue el Fair Play. Ahí, la Roja sacó ventaja tras dos tarjetas amarillas en el cuerpo técnico egipcio, pues ambos planteles de jugadores sumaron un total de cinco amonestados.

La petición egipcia

Tras minutos de incertidumbre, la FIFA aclaró la definición y le comunicó a los jugadores que el clasificado era Chile. Sin embargo, Egipto no se quedó con las manos cruzadas. El elenco africano pidió avanzar a octavos de final, argumentando que al estar igualados en puntaje con la Roja, el criterio era el duelo directo.

Hubo una reunión que contó con miembros de los faraones, los nacionales y el ente rector. Los africanos realizaron su petición, no obstante, el organismo con sede en Suiza explicó los criterios y confirmó el segundo puesto para Chile.

“El reglamento tiene grados de interpretación, y ellos argumentaron que teníamos el mismo puntaje. Por lo que el clasificado debía definirse entre nosotros”, indicó el gerente de selecciones Felipe Correa, en diálogo con DSports.

Egipto intentó buscar la clasificación pese a que las reglas estaban claras sobre los criterios de desempate. Fue ahí cuando el comisario del partido nos informó que éramos segundos por el criterio de tarjetas amarillas”, continuó el dirigente.

“Para nosotros era muy claro, pero ellos querían confirmarlo con el departamento de Data de FIFA. Incluso, la tabla de posiciones del grupo ya estaba oficializada en el sitio web de FIFA”, cerró Correa.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20Sub 20La RojaSelección ChilenaLa Roja Sub 20Selección Chilena Sub 20Selección de EgiptoFIFAFelipe Correa

