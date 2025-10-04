En vivo: España, Brasil, México y Marruecos definen el grupo C y el rival de Chile en octavos del Mundial Sub 20
Tres selecciones se juegan su chance de estar en los octavos de final.
Minuto a minuto
España 0-0 Brasil
México 0-0 Marruecos
Formación titular de Marruecos:
Formación titular de México:
Formación titular de España:
Formación titular de Brasil:
¿Cómo marcha el Grupo C?
1° Marruecos: 6 puntos (+3)
2° México: 2 puntos (0)
3° Brasil: 1 punto (-1)
4° España: 1 punto (-2)
Se define el rival de Chile en los octavos de final
La Roja Sub 20, que clasificó como segunda en el Grupo A, espera por Brasil, España o México. Marruecos, por su lado, ya está asegurado como líder de la zona C.
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo!
En esta oportunidad les traemos una nueva transmisión del Mundial Sub 20 en Chile.
