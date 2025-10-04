Alexis Sánchez se reencuentra con el Barcelona en Sevilla: “El Barça en el que jugué es el mejor de la historia”

Alexis Sánchez volverá a verse las caras con un viejo conocido. Este domingo, desde las 11.15 horas de Chile, el Sevilla recibirá al Barcelona. El chileno se medirá con su exequipo por cuarta oportunidad.

El Niño Maravilla llegó en 2011 a la tienda culé, vistiendo la camiseta azulgrana durante tres temporadas. Fue su segundo club en Europa tras brillar en el Udinese. Ahora, volverá a enfrentar los catalanes.

Todos sus anteriores enfrentamientos fueron por Champions League: dos con el Arsenal, uno con el Manchester United y otro con el Inter de Milán. Nunca pudo vencer al Barcelona. De hecho, en todos perdió.

En ese sentido, Sánchez anticipó el duelo y fue consultado por un recordado tanto que le anotó al Sevilla en 2013. “Me acuerdo de aquel tanto. La enganché y entró por el segundo palo. Ahora me toca marcarle al Barcelona, y ante los sevillistas en el Sánchez-Pizjuán. Ojalá se dé...”, indicó en diálogo con AS.

Su recuerdo en el Barcelona

Alexis recordó cariñosamente su paso por el Barcelona, además de catalogarlo como el mejor de todos los tiempos: “Creo que no se me dio mal la estancia allí. Pero es que tuve mucha suerte: el mío, y no habrá discusión, es el mejor Barça de la historia. Después de jugar en aquel equipo, ha sido imposible que me sorprenda el fútbol. Estuve con Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, con Puyol que era un defensor tremendo y capitán de España. ¡Jugué con todos ellos! Encontrar futbolistas así hoy en día se me hace muy difícil”, aseguró.

Por otra parte, fue imposible no referirse a Lamine Yamal, la nueva estrella de los culés y del fútbol mundial. Eso sí, pide prudencia por el zurdo de 18 años. “¿Compararlo con Messi? Eso son palabras mayores. Lamine juega muy bien, pero no hay que marearle con palabras. Que se divierta, se suelte y alcance su mejor nivel, porque es muy joven todavía”, señaló.