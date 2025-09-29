“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez tuvo su primera titularidad en Sevilla. Partido esforzado en casa de Rayo Vallecano, cuadro que fue muy superior a los andaluces, pero que los de la capital española perdieron con un gol cerca del epílogo.

Una genialidad que, precisamente, nació de los pies del delantero chileno, quien lideró el contragolpe con el que los dirigidos de Matías Almeyda consiguieron su segunda victoria en LaLiga.

Todos argumentos presentes en la valoración de los medios locales. El periódico Estadio Deportivo, el medio escrito más importante de la provincia en esa área, el cual lo calificó con nota 7, sobre 10.

“Creció con el paso de los minutos, combinando con sus compañeros y entendiéndose muy bien con su compatriota Suazo por la banda izquierda. Pero su mejor jugada llegó por banda derecha ya que fue el futbolista que encontró a Carmona para iniciar la jugada del 0-1”, advirtió el diario.

Mismo argumento que utilizó el periódico El Correo de Andalucía que también le puso un 7. En su sección de deportes, el reputado medio destacó la condición física del tocopillano para cimentar el triunfo próximo al final.

“Cuando las fuerzas del rival fueron desfalleciendo a él todavía le quedaba calidad en las botas para empezar a influir en las acciones de peligro del Sevilla. De sus botas nace el balón a Carmona que termina con el 0-1 de Akor Adams. Primera titularidad, pero aportando más en los tramos finales cuando hay más espacios para que la técnica se imponga al físico de los jugadores”, aseguró el medio.

Más elogios, pero…

El comentario general de la prensa andaluza recalcó sobre las grandes urgencias que vivió el cuadro nervionense en Vallecas. En medio de esos momentos complicados, el tocopillano puso una cuota de claridad para sacar la tarea adelante.

“Alexis Sánchez estuvo menos vistoso, pero clave en la jugada del gol con una apertura precisa a la primera a Carmona”, advirtió el Diario de Sevilla para valorar el trabajo del chileno.

Opinión y conceptos muy parecidos a los del sitio de noticias El Desmarque, el cual enfatizó en la experiencia y liderazgo que impuso el Dilla en el barrio obrero de Madrid.

“Primera titularidad desde su llegada. No completó el partido por solo tres minutos. Le da mucho sentido al juego y de momento físicamente no se nota su edad. Sirvió a Carmona en la jugada del gol de Akor con mucha calidad. Está participando en muchas jugadas clave”, aseguró el periódico que lo valoró con nota 7.

Más duro fue el análisis del diario Marca. El medio deportivo más leído de habla hispana no pudo minimizar el enorme dominio del Rayo y el opaco trabajo del tocopillano con el resto de sus compañeros en ataque.

“La presencia se Alemao tuvo a los tres centrales del Sevilla bailando y se quedó todos los balones que jugaron sobre él. Justo lo contrario que el tridente sevillista de ataque. Alexis, Vargas y Romero no dieron ninguna guerra en Vallecas”, sostuvo Marca.