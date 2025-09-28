Repasa la épica victoria del Sevilla sobre Rayo Vallecano y la gran actuación de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
El elenco de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez quiere conseguir un nuevo triunfo en la liga española.
Minuto a minuto
Rayo Vallecano 0-1 Sevilla
Bienvenidos a la transmisión del partido entre Rayo Vallecano y Sevilla. Esta es la formación del Sevilla.
Comienza el partido. Con Alexis Sänchez y Gabriel Suazo, Sevilla busca volver a la victoria tras la derrota del martes ante Villarreal.
3′ Carmona remate con un disparo alto luego de un córner. Avisa Sevilla.
23′, ¡se salva el Sevilla! Florian Lejeune remata de distancia y el balón pasa muy cerca del arco andaluz.
28’, Remate rechazado de Álvaro García del Rayo Vallecano.
38′, Vuelve a salvarse el Sevilla. Álvaro García remata dentro del área y el portero logra sacar el balón.
45′, Rayo Vallecano tuvo el gol. Florian Lejeune remata en el área chica y el balón da en la cabeza de un jugador del Sevilla.
45+2′, termina el primer tiempo. Rayo Vallecano y Sevilla igualan sin goles, en un partido donde Alexis Sánchez ha tenido pocas oportunidades. Gabriel Suazo ha tenido un correcto encuentro.
46′, comienza el segundo tiempo. Sin cambios los dos equipos.
49′, Rayo Vallecano se lo pierde de forma increíble. Remata Ratiu y Vlachodimos contiene a medias. En el rebote Ciss dispara al medio y el meta logra contener.
60′, el Sevilla intenta salir un poco más, pero no logra llegar con claridad.
67′. dos sustituciones en Rayo Vallecano: Fran Pérez reemplaza a Jorge de Frutos y Unai López reemplaza a Díaz.
69′, Sevilla responde con dos cambios: Adnan Januzaj reemplaza a Rubén Vargas y Akor Adams sustituye a Isaac Romero.
77′, Djibril Sow reemplaza a Lucien Agoumé y Ramón Martínez reemplaza a Fabio Cardoso en Sevilla.
78′, Camello reemplazó a Zurawski y Trejo a Palazón en el Rayo.
87′, gooool del Sevilla. Alexis inicia una gran jugada, abre para Carmona y Adams anota en centro del área para convertir la única cifra.
90′, el juez del partido adiciona seis minutos.
90+3′, Alexis Sánchez se retira entre aplausos. Es sustituido por Peque. El chileno fue clave en la jugada del gol andaluz.
90+4′, el portero del Sevilla se transforma en héroe al sacar una pelota de gol a Camello.
90+7′, el juez expulsa a Camello por doble amarilla.
90+8′, ¡termina el partido! Sevilla consigue una heroica victoria en su visita al Rayo Vallecano.
Con esta victoria, Sevilla alcanza los 10 puntos en la tabla. Nosotros, le agradecemos por su tremenda sintonía y nos reencontramos en una próxima oportunidad.
Lo Último
Lo más leído
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.