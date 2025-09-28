Otra genialidad de Alexis: Sevilla logra una victoria heroica en su visita al Rayo con Sánchez y Suazo como figuras

Alexis Sánchez vuelve a demostrar su plena vigencia a los 36 años. El delantero chileno fue determinante en la victoria por 1-0 del Sevilla sobre el Rayo Vallecano, en un partido donde el local hizo todo para ganar, salvo los goles.

A diferencia de lo ocurrido en la derrota del martes frente al Villarreal, el tocopillano fue titular en un partido aspero para los andaluces. Una fórmula a la que el equipo andaluz se ha ido acostumbrando desde la llegada de Matías Almeyda. De hecho, la estadística es decidora, pues el elenco acumula tres victorias consecutivas como visitante.

La apuesta del DT transandino fue apostar a los espacios que se pudiesen generar y a la claridad del chileno para encontrar algún forado para marcar la diferencia y eso ocurrió en el minuto 87′, cuando un balón cayó en la mitad de la cancha y, con una lucidez excepcional, el Niño Maravilla jugó de primera hacia la derecha, donde apareció destapado Carmona. Este envió un centro preciso para que el recién ingresado Akor Adams definiera sin inconvenientes —y sin marca— para batir al ex O’Higgins y La Calera Augusto Batalla y anotar el gol del triunfo.

¡LO GANA EL SEVILLA SOBRE EL FINAL! Akor Adams coronó una contra perfecta y lo dejó sin ningún tipo de opción a Augusto Batalla para el 1-0 sobre Rayo Vallecano



Si bien el árbitro Gil Manzano le dio suspenso a la jugada revisando si Alexis controló el balón con la mano, finalmente decidió validar el tanto que, dicho sea de paso, fue el primer remate al arco del Sevilla en lo que iba del encuentro, ya que sus principales esfuerzos fueron tratar de contener los ataques constantes del local.

Fortaleza defensiva

Una de las grandes virtudes del equipo de Almeyda fue el aspecto defensivo. Comentario aparte merece la fenomenal actuación del arquero griego Odisseas Vlachodimos, quien tuvo varias contenciones fenomenales. Una de ellas se dio en el minuto 48, cuando el portero dio un rebote tras un disparo de Ratiu y Pathé Ciss remató solo en el área, pero el meta repelió el disparo.

La segunda fue en los descuentos, cuando sacó de manera impresionante un tiro de Camello en plena área chica. Después este mismo jugador terminaría expulsado por doble amonestación después de un airado reclamo al juez del encuentro.

En tanto, Gabriel Suazo fue otro de los puntales defensivos del elenco de Nervión, pues estuvo brillante en cada uno de los cruces y despejes que protagonizó, además esporádicamente intentó subir para colaborar en el ataque. El lateral es uno de los valores que se ha ganado la confianza de Almeyda y está retribuyéndola con sus grandes actuaciones, siendo el clave en el esquema del estratega.

“No fue nuestro mejor partido, somos autocríticos, pero nunca lo tiramos. Hay partidos que se ganan así. Esta actitud va a caracterizar al Sevilla toda la temporada”, declaró el chileno tras el partido, quien también destacó a su arquero: “El partido pasa por Vlachodimos, por sus atajadas, pero por todo el equipo, que se peló el lomo”.

Con esta victoria, Sevilla suma 10 puntos y trepa hasta el octavo lugar, a la espera de que se disputen los encuentros pendientes. Ahora, se alista para un partido de palabras mayores: recibirá el próximo domingo 5 de octubre, a las 11.15 de Chile, al Barcelona en el Sánchez Pizjuán, un partido que sin duda tendrá un componente emocional importante para Alexis Sánchez, quien brillara hace casi una década con el elenco catalán.