    El Deportivo

    En Italia no se olvidan del tocopillano: “Un Sánchez como este le vendría de perilla al DT de Udinese”

    La Revista Undici dedicó una larga nota al renacer de delantero en España, en la que apunta directamente al DT alemán Kosta Runjaic.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    En Italia aseguran que Udinese extraña a Alexis Sánchez, quien hoy está en Sevilla. FOTO: X @sevillafc Servicios / La Tercera

    Pese a que su última temporada en Italia fue un tormento, los medios de ese país no se olvidan de Alexis Sánchez. La llegada del delantero a Sevilla demostró que solo necesitaba espacio para demostrar su valía. Y aunque hoy está lesionado, el inicio de su etapa en Andalucía ha tenido muchas más luces que sombras.

    En agosto del año pasado, el tocopillano volvía a Udinese como una estrella, como el gran refuerzo de una hinchada que lo había despedido en lo más alto 13 temporadas antes, cuando Barcelona concretó su fichaje en 2011.

    Pero el sueño terminó en pesadilla. En su retorno a Il Friuli, el máximo goleador histórico de la Roja se llenó de postergaciones, lesiones y conflictos con el técnico alemán Kosta Runjaic. Todo, para redondear la peor temporada de su carrera en Europa con solo 14 presencias y sin goles.

    Después de un año, el futbolista y el club bianconero acordaron de común acuerdo terminar el compromiso que se extendía hasta junio del próximo año. Así, la opción de arribar a un alicaído Sevilla se concretó en el último de mercado.

    Se le extraña

    Pero su estancia en Sevilla ha visto el renacer del atacante de 36 años. Antes de la lesión que lo tendrá fuera hasta diciembre, el Niño Maravilla logró números que lo ponen como uno de los pilares del proyecto del entrenador Matías Almeyda.

    El Dilla suma dos goles y una asistencia en siete presencias con el equipo nervionense, números que contrastan con su fallida segunda etapa en Udine, donde saltó al estrellato europeo.

    Actuaciones que son seguidas de cerca por los medios italianos. Así quedó claro en una larga nota que le dedicó hace algunos días el sitio de noticias Calciomercato, que destacó el renacer del chileno en elogiosos términos.

    “A sus casi 37 años, el Sevilla gira en torno a su eterna clase, sus asistencias y el juego de un hombre que lo ha visto más o menos todo en su carrera. Pensaban que Sánchez estaba acabado, y no era la primera vez. El resurgimiento de Sánchez dice mucho de la resiliencia de un verdadero campeón”, explicó el portal peninsular.

    Ahora fue la Revista Undici la que reparó en el buen momento de Sánchez y lo comparó con la triste despedida que tuvo en Udinese, equipo que hoy marcha en el décimo puesto en la Serie A, cuando los aficionados ya pensaban que el atacante allanaba el camino de su retiro.

    “El final parecía estar en Friuli, en el transcurso de un regreso agridulce sin haber dejado huella, o más bien, sin vislumbrar un gol largamente esperado tras más de una década de éxitos en otros equipos. Alexis Sánchez, sin embargo, es así: un maestro del engaño, con el balón en los pies y un regate impecable”, explicó el medio en una larga crónica.

    Asimismo, agregó que “quienes lo vieron en el Udinese como la culminación perfecta de un ciclo, un romance futbolístico en blanco y negro, se llevaron una gran decepción. Y a sus casi 37 años, para un creador de juego como él, aquejado por las lesiones, aquel mensaje del club hace apenas unas semanas se sintió como una despedida al gran fútbol. Un mes después, Sánchez trastocó la realidad y las jerarquías”.

    Incluso, la publicación va un poco más allá y envía un mensaje al técnico Runjaic, el mismo que negó minutos al chileno en Udine, a pesar de los insistentes y públicos pedidos del futbolista.

    “La vida es curiosa. Incluso la de un futbolista: quién sabe qué estará pensando ahora el Udinese, perdiendo su puntería en ataque. Un Sánchez como este le habría venido de perillas al equipo del DT Runjaic. De hecho, un Sánchez así le habría quedado pequeño. Porque en España revitalizó al Sevilla en LaLiga”, escribió la revista europea.

