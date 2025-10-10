“La resiliencia de un verdadero campeón”: en Italia destacan el renacimiento de Alexis Sánchez en Sevilla

A sus 36 años, Alexis Sánchez ha vuelto a encontrar una zona de confort en el fútbol. Su irrupción en Sevilla de España ha dejado atrás las postergaciones y la temporada para el olvido que marcó su salida del Udinese, en su segundo ciclo con los friulanos.

En poco más de un mes con los andaluces, el atacante suma dos goles y cinco presencias con el equipo. Grandes actuaciones que le han valido el periódico reconocimiento del técnico argentino Matías Almeyda, uno de los principales avales de la llegada del Dilla al barrio de Nervión.

“Se nota que el chileno ha jugado a un nivel muy alto y lo está marcando. No está como a los 30 años, no está como a los 22, pero por ahí mentalmente está mucho mejor; esto es un juego para vivos, que tienen que leer y tienen que resolver situaciones”, dijo el técnico hace un par de semanas.

Lo cierto es que el Niño Maravilla ha sabido responder a esa confianza, cuando ya parece haberse ganado la titularidad en un equipo que, al menos en líneas generales, parece vivir una profunda crisis internacional.

En esas cinco presencias, el goleador histórico de la Roja ya ha sumado 320 minutos en cancha. Es decir, ya completó los dos tercios de todo el tiempo que jugó en la temporada pasada en la Serie A italiana, donde solo jugó 479 minutos en 14 partidos bajo el mando del DT alemán Kosta Runjaic.

Elogios italianos

Ese prematuro éxito de Sánchez no ha sido indiferente en la península itálica, donde el chileno vistió la camiseta del cuadro de Udine, además de la de Inter de Milán, con la que nunca pudo afianzarse como titular.

El sitio Calciomercato dedicó una larga nota al nuevo estatus de Sánchez en Sevilla. En términos elogiosos da cuenta de cómo se produjo su llegada y cuál es la prominencia que ha adquirido el tocopillano en LaLiga.

“Sánchez está experimentando una especie de tercera juventud. El exjugador del Inter se encuentra constantemente entre los mejores de su equipo: fue decisivo en su debut con una asistencia de tacón en el empate 2-2 contra Elche. Luego, en los siguientes cuatro partidos, marcó dos goles, uno decisivo para los tres puntos en Alavés y el otro para abrir la contundente victoria por 4-1 sobre el Barcelona”, refiere el sitio deportivo italiano.

El portal, además, aseguró que el juego actual de los andaluces gira en torno a la figura del atacante, a quien considerado como uno de los fichajes del último mercado. Sobre todo, por su importancia en el actual plantel nervionense.

“A sus casi 37 años, el Sevilla gira en torno a su eterna clase, sus asistencias y el juego de un hombre que lo ha visto más o menos todo en su carrera. Pensaban que Sánchez estaba acabado, y no era la primera vez”, explicó en la nota.

Asimismo, agregó que “el resurgimiento de Sánchez dice mucho de la resiliencia de un verdadero campeón, pero también del nivel de La Liga, que, al igual que la Serie A, sigue nivelándose y permite que incluso jugadores veteranos sigan marcando la diferencia, incluso contra los mejores clubes. Confianza y dominio, a pesar de todos, para el chileno”.