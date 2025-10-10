SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“La resiliencia de un verdadero campeón”: en Italia destacan el renacimiento de Alexis Sánchez en Sevilla

El buen inicio del tocopillano en Sevilla no ha pasado inadvertido en la península, después del irregular paso del atacante por Udinese, en la última temporada.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
En Italia extrañan a Alexis Sánchez.

A sus 36 años, Alexis Sánchez ha vuelto a encontrar una zona de confort en el fútbol. Su irrupción en Sevilla de España ha dejado atrás las postergaciones y la temporada para el olvido que marcó su salida del Udinese, en su segundo ciclo con los friulanos.

En poco más de un mes con los andaluces, el atacante suma dos goles y cinco presencias con el equipo. Grandes actuaciones que le han valido el periódico reconocimiento del técnico argentino Matías Almeyda, uno de los principales avales de la llegada del Dilla al barrio de Nervión.

“Se nota que el chileno ha jugado a un nivel muy alto y lo está marcando. No está como a los 30 años, no está como a los 22, pero por ahí mentalmente está mucho mejor; esto es un juego para vivos, que tienen que leer y tienen que resolver situaciones”, dijo el técnico hace un par de semanas.

Lo cierto es que el Niño Maravilla ha sabido responder a esa confianza, cuando ya parece haberse ganado la titularidad en un equipo que, al menos en líneas generales, parece vivir una profunda crisis internacional.

En esas cinco presencias, el goleador histórico de la Roja ya ha sumado 320 minutos en cancha. Es decir, ya completó los dos tercios de todo el tiempo que jugó en la temporada pasada en la Serie A italiana, donde solo jugó 479 minutos en 14 partidos bajo el mando del DT alemán Kosta Runjaic.

Elogios italianos

Ese prematuro éxito de Sánchez no ha sido indiferente en la península itálica, donde el chileno vistió la camiseta del cuadro de Udine, además de la de Inter de Milán, con la que nunca pudo afianzarse como titular.

El sitio Calciomercato dedicó una larga nota al nuevo estatus de Sánchez en Sevilla. En términos elogiosos da cuenta de cómo se produjo su llegada y cuál es la prominencia que ha adquirido el tocopillano en LaLiga.

“Sánchez está experimentando una especie de tercera juventud. El exjugador del Inter se encuentra constantemente entre los mejores de su equipo: fue decisivo en su debut con una asistencia de tacón en el empate 2-2 contra Elche. Luego, en los siguientes cuatro partidos, marcó dos goles, uno decisivo para los tres puntos en Alavés y el otro para abrir la contundente victoria por 4-1 sobre el Barcelona”, refiere el sitio deportivo italiano.

El portal, además, aseguró que el juego actual de los andaluces gira en torno a la figura del atacante, a quien considerado como uno de los fichajes del último mercado. Sobre todo, por su importancia en el actual plantel nervionense.

“A sus casi 37 años, el Sevilla gira en torno a su eterna clase, sus asistencias y el juego de un hombre que lo ha visto más o menos todo en su carrera. Pensaban que Sánchez estaba acabado, y no era la primera vez”, explicó en la nota.

Asimismo, agregó que “el resurgimiento de Sánchez dice mucho de la resiliencia de un verdadero campeón, pero también del nivel de La Liga, que, al igual que la Serie A, sigue nivelándose y permite que incluso jugadores veteranos sigan marcando la diferencia, incluso contra los mejores clubes. Confianza y dominio, a pesar de todos, para el chileno”.

Más sobre:FútbolAlexis SánchezMatías AlmeydaSevillaUdinese

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Quién es María Corina Machado, la opositora venezolana que obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025?

Oasis y Richard Ashcroft: la historia de una hermandad intensa y conflictiva

Quién es María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz y líder opositora contra el régimen de Maduro en Venezuela

Gtd se asocia con el Grupo Romero para potenciar área de data centers: negocio se valoró en US$ 118 millones

Kim Jong Un recibe al primer ministro de China durante su visita a Corea del Norte

El Comité Noruego dice estar ajeno a “campañas” como la de Trump para recibir el Nobel de la Paz

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto
Chile

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kaiser intensifica postura contra inmigración ilegal: promete campos de detención y asegura que hijos de ilegales no podrán acceder a educación

Gtd se asocia con el Grupo Romero para potenciar área de data centers: negocio se valoró en US$ 118 millones
Negocios

Gtd se asocia con el Grupo Romero para potenciar área de data centers: negocio se valoró en US$ 118 millones

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

Monto de proyectos ingresados al SEIA en el tercer trimestre cae 43%, pero inversión aprobada casi se triplica

Quién es María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz y líder opositora contra el régimen de Maduro en Venezuela
Tendencias

Quién es María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz y líder opositora contra el régimen de Maduro en Venezuela

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Qué es el ransomware y cómo prevenir el ciberataque en el que los delincuentes “secuestran” tus equipos y archivos

Con interinatos y borrando a los históricos: las semejanzas entre Chile y Perú para un amistoso “inadvertido”
El Deportivo

Con interinatos y borrando a los históricos: las semejanzas entre Chile y Perú para un amistoso “inadvertido”

“No soy inglés”: Marcelino Núñez amaga la ira del Norwich City por su paso al archirrival Ipswich Town

Patinadora chilena pide ayuda: “He ido a tres mundiales y es primera vez que me toca financiarme sola”

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Oasis y Richard Ashcroft: la historia de una hermandad intensa y conflictiva
Cultura y entretención

Oasis y Richard Ashcroft: la historia de una hermandad intensa y conflictiva

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

¿Quién es María Corina Machado, la opositora venezolana que obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025?
Mundo

¿Quién es María Corina Machado, la opositora venezolana que obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025?

Kim Jong Un recibe al primer ministro de China durante su visita a Corea del Norte

El Comité Noruego dice estar ajeno a “campañas” como la de Trump para recibir el Nobel de la Paz

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida