El Deportivo

La rabia de Matías Almeyda tras la caída del Sevilla de Alexis ante el Atlético de Madrid

El entrenador de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo le dejó un potente mensaje a sus dirigidos tras la derrota en el Metropolitano.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Matías Almeyda explota tras la caída del Sevilla ante el Atlético de Madrid: “No estoy para mensajes ahora...”.

El Sevilla va cuesta abajo. El equipo de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez volvió a estrellarse en LaLiga y ya suma tres derrotas consecutivas. Esta vez, la caída vino a manos del Atlético de Madrid, que se impuso con autoridad por 3-0 y dejó en evidencia un elenco andaluz sin respuestas colectivas ni peso ofensivo.

El Niño Maravilla no estuvo disponible por lesión, mientras que el carrilero chileno completó los 90 minutos en un cuadro que nunca encontró soluciones. Tras el pitazo final, la tensión estalló en la voz de su técnico, Matías Almeyda, quien no solo mostró su molestia, sino que anticipó una conversación profunda con su plantel. “Esto es partido tras partido, y mejorar. Y no estoy para mensajes ahora... El mensaje es trabajo y el mensaje es corregir. El mensaje es no cometer tantos errores. Con los futbolistas hablaré en la semana y nada más”, lanzó.

El Sevilla fue goleado por el Atlético de Madrid.

La derrota en el Metropolitano dejó más que un marcador adverso. Expuso fallas repetidas que Almeyda no está dispuesto a dejar pasar. “Los errores cuando son colectivos es preocupante. Cuando son individuales es corregible, si el receptor está abierto puede mejorar. El fútbol se maneja con detalles. Dentro del área es complicado tirarse a los pies, ya se sabe. Lo puedes entrenar, lo puedes hablar… Define partidos. ¿Qué puedes decir? Nada, seguir mejorando y mostrando”, reflexionó.

El duelo también estuvo marcado por el penal que abrió el camino para el elenco de Diego Simeone. Aunque Almeyda evitó convertir el arbitraje en excusa, dejó entrever su incomodidad por la situación. “Ya está cobrado, ya está hecho el gol. En la semana hablaban de que éramos el equipo que habíamos hecho más penales y que más amarillas le habían sacado. Y me prometí a mí mismo no hablar de los arbitrajes y de los fallos”, señaló.

Sin embargo, la limitación no le impidió levantar una duda: “Trato de no hacerlo, pero a la vez me pregunto si es un error, porque por ahí piensan que me da lo mismo. Si fue penal está bien que lo haya cobrado. Y que se revise. Hay un VAR. Se están implementando unas tarjetas azules para hacer un reclamo desde el banco. Pero no perdimos por el penal. El análisis es otro”.

