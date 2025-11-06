Alerta en Sevilla: el club establece nuevos plazos de recuperación para la lesión de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez estará más tiempo de lo presupuestado sin jugar con Sevilla. FOTO: @alexis_officia1.

Cuando Alexis Sánchez lograba cierta regularidad en el Sevilla, una nueva complicación física le impide encontrar ritmo en su juego. Una que lo tendrá varias semanas sin jugar, después de los plazos establecidos por la escuadra andaluza.

Tras la derrota de 2-1 ante la Real Sociedad, por la décima fecha de LaLiga, los servicios médicos del equipo dieron las peores noticias. Una nueva complicación muscular dejaba al margen al chileno de 36 años.

El tocopillano abandonó el campo de juego a los 52 minutos en la caída ante el equipo donostiarra. Un par de días más tarde, el propio club del sur de España estableció los alcances de los nuevos problemas físicos del Dilla: una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.

“El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este domingo en una sesión en la que los titulares en el partido ante la Real Sociedad hicieron trabajo específico de recuperación, aunque con la ausencia de Alexis Sánchez”, señaló la institución de Nervión en un comunicado oficial.

En la misma comunicación, el equipo con el menor tope salarial del torneo hispano agregó que “el chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución”.

Duro golpe

Desde que llegó al club el 1 de septiembre, en el último día del mercado europeo, el delantero suma dos goles y una asistencia en siete presencias y 391 minutos de partido.

Una alarma para el club y también para los medios locales. En primera instancia, los plazos de recuperación para el chileno coincidían en las cuatro semanas fuera de las canchas.

Sin embargo, la última actualización hecha por el diario local Estadio Deportivo, Sánchez solo podrá ver acción en diciembre próximo, situación que complica la organización del técnico Matías Almeyda, cuestionado tras la derrota de 3-0 en casa de Atlético de Madrid.

“En la última práctica tampoco ha estado Alexis Sánchez, a quien no se le espera antes del mes de diciembre”, anunció el periódico por excelencia del deporte andaluz en su edición electrónica.

En ese escenario, el tocopillano se perderá al menos tres duelos oficiales del Sevilla: el del sábado 8 de noviembre frente a Osasuna, el regreso de la fecha FIFA frente al Espanyol y el máximo derbi andaluz contra el Betis, el 30 de noviembre. Su regreso solo podría ser efectivo el domingo 7 de diciembre, en casa del Valencia.