OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Alerta en Sevilla: el club establece nuevos plazos de recuperación para la lesión de Alexis Sánchez

El atacante sufrió una lesión muscular en el muslo derecho. Las recientes actualizaciones establecieron nuevos plazos de recuperación.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Alexis Sánchez estará más tiempo de lo presupuestado sin jugar con Sevilla. FOTO: @alexis_officia1.

Cuando Alexis Sánchez lograba cierta regularidad en el Sevilla, una nueva complicación física le impide encontrar ritmo en su juego. Una que lo tendrá varias semanas sin jugar, después de los plazos establecidos por la escuadra andaluza.

Tras la derrota de 2-1 ante la Real Sociedad, por la décima fecha de LaLiga, los servicios médicos del equipo dieron las peores noticias. Una nueva complicación muscular dejaba al margen al chileno de 36 años.

El tocopillano abandonó el campo de juego a los 52 minutos en la caída ante el equipo donostiarra. Un par de días más tarde, el propio club del sur de España estableció los alcances de los nuevos problemas físicos del Dilla: una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.

“El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este domingo en una sesión en la que los titulares en el partido ante la Real Sociedad hicieron trabajo específico de recuperación, aunque con la ausencia de Alexis Sánchez”, señaló la institución de Nervión en un comunicado oficial.

En la misma comunicación, el equipo con el menor tope salarial del torneo hispano agregó que “el chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución”.

Duro golpe

Desde que llegó al club el 1 de septiembre, en el último día del mercado europeo, el delantero suma dos goles y una asistencia en siete presencias y 391 minutos de partido.

Una alarma para el club y también para los medios locales. En primera instancia, los plazos de recuperación para el chileno coincidían en las cuatro semanas fuera de las canchas.

Sin embargo, la última actualización hecha por el diario local Estadio Deportivo, Sánchez solo podrá ver acción en diciembre próximo, situación que complica la organización del técnico Matías Almeyda, cuestionado tras la derrota de 3-0 en casa de Atlético de Madrid.

“En la última práctica tampoco ha estado Alexis Sánchez, a quien no se le espera antes del mes de diciembre”, anunció el periódico por excelencia del deporte andaluz en su edición electrónica.

En ese escenario, el tocopillano se perderá al menos tres duelos oficiales del Sevilla: el del sábado 8 de noviembre frente a Osasuna, el regreso de la fecha FIFA frente al Espanyol y el máximo derbi andaluz contra el Betis, el 30 de noviembre. Su regreso solo podría ser efectivo el domingo 7 de diciembre, en casa del Valencia.

Más sobre:FútbolSevillaAlexis SánchezLaLigaMatías Almeyda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

“No puede ser una vitrina personal”: la creciente tensión en asociación de municipios presidida por Gustavo Alessandri

Alcalde de Peñalolén en pie de guerra contra mafias chinas y se querella por casinos ilegales

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

4.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

5.
Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres
Chile

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche
Negocios

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

El evento empresarial en el que reaparecerá el exministro de Hacienda, Mario Marcel

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA
El Deportivo

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA

El duro castigo a Everton por la invasión de sus hinchas ante la UC en medio de la pelea por no descender

Alerta en Sevilla: el club establece nuevos plazos de recuperación para la lesión de Alexis Sánchez

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana
Cultura y entretención

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
Mundo

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
Paula

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años