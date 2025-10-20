SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

De “gran reserva” a “imprescindible”: el drástico cambio de rol que le atribuyen a Alexis Sánchez en España

La derrota del Sevilla frente a Mallorca, con una participación acotada del Niño Maravilla por un problema físico, sirvió para aquilatar la preponderancia que ha adquirido el chileno en la escuadra andaluza.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Alexis Sánchez, en el Sevilla. @SevillaFC/X

Alexis Sánchez no aparece en la formación titular del Sevilla para enfrentar al Mallorca. El Niño Maravilla va a la banca, en una decisión que durante toda la extensión del duelo costaba explicarse. El chileno se había transformado en una pieza angular del funcionamiento de la escuadra de Matías Almeyda. De hecho, podría decirse con propiedad que su ausencia en buena parte del partido se notó: aunque ingresó en los 71′, no le alcanzó para gravitar en un partido que terminó en una inesperada derrota para los andaluces, por 1-3.

El técnico revelaría, después de la caída, la razón del tardío ingreso del chileno. "El cambio de Alexis fue porque ayer tuvo un problemita en un nervio. Entonces, tuvimos que modificar ahí”, expresó el estratega, sembrando, por cierto, una cuota de inquietud que tendrá su real dimensión cuando se conozca la magnitud el problema.

De “gran reserva” a “imprescindible”: el drástico cambio de rol que le atribuyen a Alexis Sánchez en España

Si bien la acotada participación del tocopillano en el duelo no sirvió para revertir la caída, sí produjo un efecto fundamental: la valoración de su relevancia en la plantilla andaluza. “Hay una realidad, jugábamos sin César y sin Alexis, y son dos muchachos que dan esa jerarquía y esa tranquilidad, ese manejo de tiempo en la cancha, y se notó. No pudimos mantener lo que iniciamos”, analizó, sin ir más lejos, el propio Almeyda, en relación a la influencia del goleador histórico de la Roja y del defensor César Azpilicueta, los dos jugadores más veteranos de la plantilla, con 36 años, y sobre quienes pesaban cuestionamientos, precisamente por ese factor.

Basta remitirse a publicaciones de la prensa ibérica de hace poco más de un mes para encontrar las alusiones. “Otro gran reserva para el Sevilla”, dijeron, por ejemplo, respecto de la llegada de Sánchez, de inestables campañas en las últimas temporadas y, sobre todo, en su última estación. el paso por el Udinese. “El chileno, en el ocaso de su prolífica carrera, apenas disputó la temporada pasada 480 minutos repartidos entre 13 partidos de la Serie A y uno de la Copa de Italia. No hay más cera que la que arde...”, publicó, por ejemplo, El Diario de Sevilla.

Alexis Sánchez, en un entrenamiento en el Sevilla (Foto: @alexis_officia1)

El cambio

Ahora, Sánchez es valorado incluso en su ausencia. Con lo poco que pudo actuar este sábado llegó a 339′ en seis partidos, en los que, además, de la jerarquía y la tranquilidad que destaca Almeyda, ha aportado dos goles y una asistencia.

En ese plano, se produce la paradoja. “Alexis y Azpilicueta: del escepticismo a ser imprescindibles para el Sevilla”, titula un artículo de Marca, dedicado específicamente al efecto que se produce cuando ambos no están en en el campo de juego. El exjugador del Chelsea pidió el cambio a los 76 segundos, por un problema muscular.

Dos jugadores que no han tardado mucho en meterse al sevillismo en el bolsillo por sus muestras de compromiso, demostrando en el césped y en el vestuario que no han venido a Sevilla para retirarse. Galones para devolver la confianza a un equipo convencido del mensaje de su entrenador. Los jóvenes atienden a los consejos de los veteranos, curtidos en mil batallas y con un amplio palmarés a sus espaldas“, sostiene.

En el caso específico de Sánchez, el resumen es, primero, en función de su influencia a nivel general. “El de Tocopilla ha tenido minutos en los seis partidos que ha disputado el Sevilla desde su llegada. Diez puntos ha sumado el conjunto nervionense con la participación del chileno”, detalla.

Después, desde la individualidad. “Ante el Elche, el ex de Udinese se sacó un taconazo para que Peque marcase e lgol del empate. Frente al Alavéshizo un tanto marca de la casa, llegando al primer palo, anticipándose a la defensa y mandando el balón a la red. En la victoria frente al Rayo, Alexis aguantó para que Akor Adams bajase el balón y dio un pase al hueco para que Carmona asistiese al nigeriano para marcar. En su última titularidad, contra el Barcelona, abrió el marcador para los andaluces marcando de penalti ante su ex equipo“, sintetizó, respecto de sus acciones más celebradas.

Más sobre:Alexis SánchezSevillaLaLigaFútbolFútbol InternacionalSelección

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

31 Minutos vuelve a YouTube con todas sus temporadas tras su exitoso Tiny Desk: así puedes ver los capítulos

Dron del Ejército de Israel se estrella cerca de la frontera con Gaza tras un supuesto fallo técnico

El PIB de China creció a su ritmo más lento en un año

Amazon trabaja en la interrupción global de Amazon Web Services que afecta a Fortnite, ChatGPT y Perplexity

Director de la UAF: “Sin el secreto bancario estaremos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado”

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

5.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Tiktoker alemán alabó el ambiente del Metro de Santiago: “Nadie habla, no hay ruido”

Tiktoker alemán alabó el ambiente del Metro de Santiago: “Nadie habla, no hay ruido”

Servicios

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Evelyn Matthei y José Antonio Kast felicitan a Rodrigo Paz por su triunfo en las presidenciales de Bolivia
Chile

Evelyn Matthei y José Antonio Kast felicitan a Rodrigo Paz por su triunfo en las presidenciales de Bolivia

Homicidio en San Bernardo: hombre fallece tras ser baleado en plena vía pública

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

El PIB de China creció a su ritmo más lento en un año
Negocios

El PIB de China creció a su ritmo más lento en un año

Amazon trabaja en la interrupción global de Amazon Web Services que afecta a Fortnite, ChatGPT y Perplexity

Director de la UAF: “Sin el secreto bancario estaremos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado”

31 Minutos vuelve a YouTube con todas sus temporadas tras su exitoso Tiny Desk: así puedes ver los capítulos
Tendencias

31 Minutos vuelve a YouTube con todas sus temporadas tras su exitoso Tiny Desk: así puedes ver los capítulos

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Arturo Vidal le responde a Mosa y aclara cómo será su relación con la Kings League
El Deportivo

Arturo Vidal le responde a Mosa y aclara cómo será su relación con la Kings League

Campeón del mundo con Brasil y extécnico del Santos carga contra Neymar: “No es ejemplo para nadie”

Vuelve la NBA: las franquicias y estrellas a seguir en el inicio de la temporada 2025/26

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda
Cultura y entretención

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Steven Wilson en Chile: el frío cosmonauta supersónico

Rod Stewart se despide de Chile con un show cargado de éxitos, carisma y pelotas de fútbol

Dron del Ejército de Israel se estrella cerca de la frontera con Gaza tras un supuesto fallo técnico
Mundo

Dron del Ejército de Israel se estrella cerca de la frontera con Gaza tras un supuesto fallo técnico

El museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de varias joyas el domingo

Trump dice que el alto el fuego “sigue vigente” tras los ataques de Israel y Vance lo ve “complicado”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca