    “Feliz cumpleaños, Alexis”: las redes del Arsenal saludan a uno de sus jugadores históricos

    El club de Londres festejó con todo los 37 años de su mejor futbolista en la pasada década con homenajes en sus canales oficiales.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez vivió los mejores años de su carrera en el Arsenal. FOTO: Photosport. FIROSPORT/PHOTOSPORT

    Alexis Sánchez dejó una huella imperecedera en los hinchas de Arsenal. A pesar de que en enero se cumplen ocho años de su partida del cuadro londinense, los hinchas y tampoco el club se olvidan de la importancia de un jugador que marcó una época bajo el mando del DT francés Arsene Wenger.

    El tocopillano jugó tres temporadas y media con el equipo más popular de la capital inglesa y consiguió cinco títulos, aunque le faltó conseguir una Premier League, corona que el club no logra desde 2004.

    El Dilla disputó un total de 166 partidos con la camiseta de los Gunners, en todos los torneos, presencias en las que supo convertir 80 goles y entregar 44 asistencias. Es decir, participó en 124 conquistas mientras se calzó la camiseta del elenco isleño.

    A finales de 2019, el sitio especializado en estadísticas WhoScored elaboró un ranking que ordena los rendimientos de los jugadores del club en función de sus actuaciones en la Premier League y en la Champions League. Estudio que puso al chileno como el mejor de la década pasada.

    El Niño Maravilla superó a figuras tan excluyentes como Robin Van Persie, Santi Cazorla, Alex Song y Samir Nasri; todos quienes completan el top 5 de las mejores puntuaciones del registro.

    “A pesar de que su forma se redujo durante los últimos 12 meses, sigue siendo el jugador del Arsenal de la década, enfatizando cuán bueno él era en su mejor parte. Sánchez dio una mano directa en 103 goles en 144 apariciones en las dos competiciones (Premier y Champions), mientras que ocupa el primer lugar en regate por juego (3.2) y en faltas por juego (2.2)”, explicó la publicación.

    Coqueteo y homenaje

    Pero el jugador nunca olvidó el cariño que le profesa una de las hinchadas más leales de la principal liga europea. Muestras de afecto que se han multiplicado a lo largo de los años. Tanto, que el propio jugador ha hechos varios guiños para regresar al club que más feliz lo hizo en toda su carrera y, además, donde encontró su peak futbolístico.

    En el verano europeo de 2023, después de su salida del Inter de Milán, Sánchez buscó la manera de retornar al club. Incluso, trató de tender los lazos para conseguir una respuesta positiva del técnico Mikel Arteta. Sin embargo, el entrenador hispano desestimó la opción del chileno, quien ese entonces ya tenía 34 años, para enfocarse en una escuadra de mayor proyección.

    En julio pasado, el tocopillano volvió a la carga en su intención de volver al estadio Emirates. Esta vez por medio del argentino Gabriel Heinze, exzaguero y actual ayudante técnico en la banca cañonera. Pero la respuesta fue la misma.

    Pese a ello, la institución de ninguna manera olvida a uno de sus jugadores más respetados. En el día de su cumpleaños número 37, las redes oficiales del club saludaron afectuosamente al atacante, homenaje que apoyaron con dos historias que dan cuenta de la huella que dejó su paso por Londres.

    Los homenajes

